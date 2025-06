WWE confirmó a finales de abril que su próximo gran evento premium, Survivor Series: San Diego 2025, se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre desde el PetCo Park en San Diego, California.

Pues bien, el día de hoy, WWE anunció a lo grande que muy pronto estarán a la venta las entradas para este evento premium, que tiene nuevo nombre que confirma cuál será el formato del show: Survivor Series WarGames: San Diego 2025.

► WWE anuncia que habrá WarGames en Survivor Series 2025 y se promociona con grandes nombres

Lo interesante del caso es que WWE anunció a Rey Mysterio en la imagen central con la que anunció la venta de boletos. Junto a él está la imagen del mexicano Penta el Cero Miedo, CM Punk, Jacob Fatu, Seth Rollins, John Cena, Becky Lynch, Tiffany Stratton, Naomi, Jey Uso, Cody Rhodes, Bianca Belair, Damian Priest, Rhea Ripley y a lo grande, Roman Reigns.

Y es que, recordamos, que como no se usó el nombre de WarGames en el anuncio oficial de WWE en abril, se especuló con que se volvería a las tradicionales luchas de eliminación de 5 vs. 5 en donde el último hombre en pie en el ring, no solo sobrevivía, sino que le daba a su equipo la victoria. Pero, ya con este nuevo anuncio, se confirmó que sí habrá WarGames:

«WWE, en asociación con los Padres y el Distrito de Marketing Turístico de San Diego, anunció que las entradas para #SurvivorSeries: WarGames, que se celebrará el sábado 29 de noviembre en el @PetcoPark de San Diego, saldrán a la venta el viernes 11 de julio a las 11:00 a.m. ET / 10:00 am centro a través de Ticketmaster.com!»