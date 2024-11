WWE anuncia a los primeros participantes de WWE ID

WWE ha lanzado un programa llamado WWE ID que tiene como objetivo fortalecer el ecosistema de la lucha independiente y apoyar a luchadores emergentes de esta escena. Este programa, anunciado en octubre de 2024, se diseñó para ofrecer a talentos indies y a algunas escuelas de entrenamiento seleccionadas acceso a recursos avanzados de desarrollo y mentoría, buscando crear un camino para aquellos que aspiran a convertirse en Superestrellas. Algunas de las academias de lucha que han obtenido la designación oficial de WWE ID son la Reality of Wrestling de Booker T, el Black and Brave Academy de Seth Rollins, y el Nightmare Factory de Cody Rhodes.

► Los primeros participantes de WWE ID

Ahora, WWE da a conocer a los primeros participantes de WWE ID:

Jack Cartwheel es un popular luchador estadounidense que comenzó su carrera en 2019 y es conocido por su estilo acrobático y atlético. Trabajando como independiente, ha tenido combates en grandes empresas como AAA, AEW, ROH, NWA, GCW o RevPro.

Nacido también en Estados Unidos, Cappuccino Jones tiene solo dos años de experiencia en los cuadriláteros. También ha tenido oportunidades en las dos promociones que dirige Tony Khan, aunque sin llamar tanto la atención como su nuevo compañero en el programa.

Por su parte, Bryce Donovan se inició en la industria en 2016 y ya son 8 años en ella. Pasó por la escuela Create A Pro Academy de Curt Hawkins. Además de también en All Elite Wrestling y Ring of Honor, ha sido visto en Beyond o CZW.

Y de momento el anuncio termina con la luchadora Zayda Steel, que también cuenta con dos años en los rings. En ese tiempo ha luchado en un montón de compañías independientes, así como también en MLW. Ella, como ellos, también nació en el país ahora gobernado por Donald Trump.

