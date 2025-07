WWE anticipaba la salida de Pat McAfee de RAW

A finales de junio Pat McAfee anunciaba que dejaba la mesa de comentarios de WWE debido a que se encontraba agotado, aunque luego se mostró molesto con los fanáticos que se burlaban de él por el motivo que dejó, aunque era evidente que no tenía previsto regresar mientras se enfocaba en sus otros proyectos personales.

► Corey Graves reemplazó a Pat McAfee en RAW

Al parecer, la salida de Pat McAfee de WWE RAW no pilló a nadie por sorpresa en la WWE. Así da cuenta una información reciente de Fightful Select, que indicaba que los directivos ya esperaban la salida de McAfee en agosto o septiembre debido a su compromiso con la temporada de fútbol americano universitario. Su salida se consideraba inevitable, planeada o no, y la WWE ya había seleccionado a Corey Graves como suplente, y quien desde hace varias semanas ha tomado la posta en la mesa de comentarios de Monday night RAW.

«El regreso de Graves a los comentarios de RAW no fue una decisión reactiva, sino parte de la estrategia a largo plazo de la WWE. Tras expresar su frustración por su traslado a NXT a principios de este año, un alto cargo de la WWE se solidarizó con él, calificando su versatilidad como un don y una maldición a la vez. Su capacidad para trabajar en cualquier marca lo convirtió en la opción obvia una vez que el calendario de McAfee se volvió inviable.»

A nivel interno, McAfee sigue siendo muy respetado tras bastidores, y no parece que exista molestia hacia él, a quien todavía lo podrían utilizar en situaciones especiales; no obstante, está claro que la agenda ajetreada del ex jugador de la NFL le empezaba a pasar factura y por eso decidió dar un paso al costado.