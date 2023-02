Carmelo Hayes y Trick Williams todavía no han llegado al elenco principal de la WWE, pero el primero está en ruta a convertirse en el nuevo Campeón NXT, donde ya lanzó el reto al actual monarca, Bron Breakker, aunque este defenderá previamente su título ante Jinder Mahal el próximo martes. No obstante, e indistinto de cómo resulte un eventual enfrentamiento entre Hayes y Breakker, MVP le ha estado poniendo mucha atención al ex Campeón Norteamericano NXT.

► Carmelo Hayes podría unirse a The Hurt Business

En las últimas semanas en Raw, WWE ha insinuado la reforma de The Hurt Business, la antigua facción formada por MVP, Bobby Lashley, Shelton Benjamin y Cedric Alexander. El grupo fue muy popular durante la pandemia, antes de que Vince McMahon tomara la decisión de separarlos prematuramente. Desde entonces, los fanáticos, junto con los que estaban en el grupo, han estado pidiendo a gritos que vuelvan a estar juntos.

Si bien un regreso de The Hurt Business puede darse pronto, lo que resulta sorpresivo en cierto modo es lo indicado por Dave Meltzer en el reciente Wrestling Observer Newsletter, respecto a que Carmelo Hayes estaría bajo consideración para un llamado al elenco principal y unirse a este grupo.

“Se ha discutido la idea de Hayes en Hurt Business con MVP, Benjamin, Alexander y Lashley. Esa fue una discusión y no definitiva. Pero se ha hablado de la llegada de Hayes al elenco principal”.

Carmelo Hayes es una de las estrellas más destacadas de NXT, y todo apunta a que retará a Bron Breakker durante el fin de semana de WrestleMania, en NXT Stand & Deliver. Es posible que el resultado de ese eventual encuentro establezca el futuro del “A-Champion”, ya que una derrota significaría una inminente llegada a Raw.