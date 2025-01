WWE añade siete fechas al Road to WrestleMania 2025

Boletos a la venta el miércoles 10 de enero a las 10:00 a.m. ET/7:00 a.m. PT en Ticketmaster.com

WWE ANUNCIA SIETE EVENTOS EN VIVO EN 2025 COMO PARTE DE LA GIRA «ROAD TO WRESTLEMANIA»

3 de enero de 2025 – WWE, parte de TKO Group Holdings (NYSE: TKO), anunció hoy siete eventos en vivo en 2025 como parte de su gira Road to WrestleMania. Los boletos estarán a la venta el miércoles 10 de enero a las 10:00 a.m. ET/7:00 a.m. PT a través de Ticketmaster.com.

Para registrarse en las oportunidades de preventa, visite:

https://www.wwe.com/new-events-presale-registration.

Calendario de eventos: