Royal Rumble 2023 va a celebrarse el 28 de enero y las entradas ya están a la venta y vendiéndose a las mil maravillas. No es una sorpresa pues este es uno de los eventos premium más importantes del año y uno que los fanáticos esperan con muchísimas ganas. De momento, además de la fecha y que se celebrará en el Alamodome en San Antonio, Texas, solo se ha confirmado que Gunther estará participando en el Rumble. El interés aumentó todavía más recientemente cuando nos enteramos de que The Rock podría luchar en este show.

► Más asientos para Royal Rumble 2023

Tan bien se están vendiendo los boletos que WWE ha añadido más secciones de asientos, según informan en Wrestletix:

«Se agregaron 2 nuevas secciones (desde la última actualización) como se indica a continuación. ¡La mayor parte de la sección tiene un precio de $250 por asiento! El patrón de boletos disponibles es interesante (los revendedores compraron la mitad inferior de cada uno, lo cual tiene sentido ya que son notablemente más baratos que la parte frontal de la sección). El boleto más barato disponible (sin reventa) cuesta $110, por lo que cuando lea/escuche informes sobre que esta es una de las puertas más grandes para el Rumble o en este lugar para ellos (a pesar de no hacer tanto como la última vez aquí), puede creer es verdad. Hay una oferta flash de vacaciones en este momento y probaré algunos códigos y volveré aquí y actualizaré esta publicación si funciona».

¿Qué expectativas tenéis con Royal Rumble 2023?