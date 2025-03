La maquinaria de WWE está enfocada ahora mismo en la celebración del evento premium Elimination Chamber: Toronto pasado mañana sábado 1 de marzo. Pero es tan abismal que puede dedicar su atención a muchas otras cuestiones, como WrestleMania 41. Pero incluso más allá pues ya se están anunciados más shows de Raw y SmackDown para más allá de la gran cita.

WWE today announced 12 live events as part of the company’s 2025 touring schedule!

Tickets for each live event will go on sale Friday, March 7 at 10am ET/7am PT via https://t.co/4hk4UOC9xb.

MORE INFO: https://t.co/xf7OBpahH2 pic.twitter.com/t2hIg0FEhV

— WWE (@WWE) February 28, 2025