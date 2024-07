Per se, los sábados noche no suelen ser buena ubicación televisiva para un show de lucha libre, como demuestran los datos de audiencia de AEW Collision. Y si a ello le sumas que una vez cada mes/mes y medio WWE presenta evento premium, menos aún.

De ahí que Warner Bros. Discovery, ante la presencia de SummerSlam este sábado, decidiera adelantar la emisión de Collision hasta situar el programa entre las 5 y 7 pm ET, en pos de no converger temporalmente con el inicio de «The Biggest Party of the Summer», estipulado para las 7 pm ET, aunque sí con su previa (denominada «Countdown To SummerSlam»), que pensábamos también discurriría de 5 a 7 pm ET.

Pero según reveló anoche WWE durante Raw, dicha previa no durará dos, sino tres horas: arrancará a las 4 pm ET. Parece que el otrora Imperio McMahon busca, cuanto menos, asegurarse el seguimiento de la primera hora del «Countdown» sin «competencia» alguna.

► Cartel actualizado de SummerSlam 2024

Mientras sigue pendiente el anuncio de algún combate o segmento para AEW Collision (esta semana a grabarse el miércoles), SummerSlam 2024 presente el siguiente menú luchístico.