WWE ahora culpa al Performance Center de los bajos ratings

Cual Xanadú de Citizen Kane, WWE utilizó su Performance Center de Orlando (Florida) como refugio y búnker personal mientras la pandemia azotaba y sigue azotando el territorio estadounidense.

Una continuidad de la maquinaria que hizo que, lógicamente, los telespectadores de sus shows decrecieran, pues como John Cena expone en una entrevista que hoy recogimos, "si la audiencia está pasando un buen rato en un evento en vivo, entonces tú como espectador también te lo pasas bien". ¿Qué creen entonces que ocurriría con un recinto vacío como escenario, a pesar del puñado de talentos colocados para hacer ruido desde junio?

Y hoy hemos sabido que WWE se trasladará al Amway Center de la misma ciudad de Orlando para grabar sus próximos shows, incluyendo SummerSlam 2020, sin que podamos concretar si esta será la nueva ubicación oficial provisional de la empresa hasta que se permita de nuevo la asistencia de fans a los shows.

Dave Meltzer, bajo el último boletín del Wrestling Observer, reveló un interesante detalle de los motivos que llevaron a WWE a mudarse a la casa de los Orlando Magic.

«La idea es que de alguna manera, la caída de ratings es parcialmente por no no hacer los shows en vivo, lo que no es el caso, y otros han hablado de cómo la oscuridad del Performance Center y de la Full Sail los han perjudicado y que por eso a AEW le ha ido mejor a la hora de conservar su número de espectadores. Lo último que admitirán es que AEW lo hizo mejor en cuanto a producir un producto televisivo que gusta más a la audiencia joven.

«Esto significará mayores gastos, que pueden afrontar, pero también más tiempo fuera y el doble de viaje para talentos y directiva, así como el doble de riesgo, incluyendo a la gente que vuela desde Florida de vuelta a New York y Connecticut dos veces por semana, estados donde tienes que hacer cuarentena de 14 días, aunque claramente esto te dice que ese tipo de leyes no se van a aplicar a los ricos y famosos.

«Nos contaron que no se permitirá la entrada de fans a SummerSlam, ni a Raw o SmackDown por ahora, pero tienen la esperanza de que esto cambie pronto. Están considerando incluir fans virtuales como han estado haciendo en el béisbol y el baloncesto. Se ha hablado de que la oscuridad y el tamaño del Performance Center es una de las cosas que ha dañado a los ratings».