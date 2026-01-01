WWE, AEW, STARDOM, TNA, CMLL: ¿Quién ganó y quién perdió en 2025?

Un nuevo año siempre abre un mundo de posibilidades, y la lucha libre profesional no es la excepción. El 2025 fue un año intenso, lleno de contrastes y cambios importantes a nivel global. Aunque dejó grandes momentos, todo indica que 2026 tiene el potencial de superarlo con creces, especialmente si las principales empresas aprenden de los aciertos y errores recientes.

► WWE: un año irregular que dejó más dudas que certezas

El 2025 fue un año claramente irregular para WWE. Tras un excelente 2024, todo apuntaba a que la empresa continuaría en una línea ascendente bajo el liderazgo creativo de Paul Levesque. Sin embargo, ese impulso se fue diluyendo progresivamente a lo largo del año.

Uno de los puntos más criticados fue la falta de planificación a largo plazo, especialmente en torno al esperado cambio a rudo de John Cena. La ausencia de una historia sólida y bien desarrollada terminó por afectar no solo el impacto del personaje, sino también la percepción general del rumbo creativo de la empresa. Este manejo marcó el final de la “luna de miel” de Levesque como jefe creativo y dejó en evidencia varias falencias en su gestión.

WWE también falló en capitalizar adecuadamente el tour de retiro de John Cena. La situación llegó a tal punto que, durante el post-show de Saturday Night’s Main Event, algunos aficionados coreaban el nombre de AEW, una señal clara de descontento. Lo que debía ser uno de los eventos más emotivos e importantes del año terminó siendo otro reflejo del momento inconsistente que atravesó la compañía.

De cara a 2026, Levesque y su equipo creativo no pueden permitirse repetir un año como el 2025. Sin embargo, por ahora no hay indicios de cambios estructurales importantes, y cualquier giro significativo no se espera al menos hasta el Royal Rumble y el inicio del camino hacia WrestleMania.

No se puede dejar de mencionar que 2025 también fue el año de la adquisición de AAA por parte de WWE, una movida histórica que ya comienza a mostrar sus efectos. La colaboración entre ambas empresas será uno de los puntos clave a seguir en el corto y mediano plazo.

► AEW: un año de redención y estabilidad

A diferencia de WWE, 2025 fue un buen año para All Elite Wrestling. La nube negra que dejó la salida de CM Punk finalmente se disipó, permitiendo que AEW recuperara gran parte del nivel creativo y narrativo que la caracterizó en 2020 y 2021.

Este fue, sin lugar a dudas, el año de Hangman Page. Su historia de redención y su regreso a lo más alto como campeón mundial consolidaron una narrativa emocionalmente fuerte y bien construida. Para muchos, Hangman fue el rostro indiscutido de AEW en 2025.

Otro gran punto a destacar fue el crecimiento sostenido de la división femenil. Luchadoras como Willow Nightingale, Toni Storm y Mercedes Moné elevaron el nivel de manera notable, y finalmente se introdujo el Campeonato de Parejas Femenil, una demanda histórica de los aficionados.

De cara a 2026, AEW tiene un desafío claro: mantener y mejorar aún más el nivel de su división femeniil. Este debe ser el año en que las mujeres encabecen un PPV de la empresa. En 2025 hubo oportunidades que no se aprovecharon, y este año no puede volver a pasar.

► STARDOM: excelencia y consolidación en Japón

Mientras el foco suele estar en el debate WWE vs. AEW, muchas veces se ignora lo que ocurre en otras partes del mundo. En ese contexto, STARDOM fue una de las grandes ganadoras de 2025.

Saya Kamitani tuvo un año espectacular y, para muchos, fue la MVP de todo Japón, incluso más allá de la escena joshi. Existían dudas sobre el futuro de STARDOM tras la salida de varias luchadoras importantes y de Rossy Ogawa, quien formó Marigold. Sin embargo, la empresa no solo resistió el golpe, sino que salió fortalecida.

STARDOM llega a 2026 en un gran momento, con una identidad clara y con Kamitani consolidada como una de las mejores luchadoras del mundo. La incertidumbre generada por la aparición de Marigold ha quedado atrás, y la empresa parece lista para mantener su estatus como la referencia mundial de la lucha libre femenil.

► TNA: una oportunidad que no puede desperdiciar

El 2025 de TNA estuvo marcado principalmente por dos temas: la obtención de un contrato televisivo y el fortalecimiento de su alianza con WWE. Si bien ya se confirmó el acuerdo de TV, aún no se conocen detalles clave como su duración o los beneficios económicos para la empresa.

El 2026 de TNA debe enfocarse en mejorar varios aspectos fundamentales: producción, profundidad del elenco y, sobre todo, creatividad. Todas las miradas estarán puestas en su debut en AMC, un momento que será crucial para definir el rumbo del año. Un debut exitoso podría significar un nuevo comienzo; un fallo, en cambio, podría ser devastador. En televisión, las primeras impresiones lo son todo.

► CMLL: identidad, tradición y un futuro prometedor

Por último, CMLL también tuvo un 2025 muy positivo, especialmente gracias a la figura de Místico, quien volvió a posicionarse como una de las grandes estrellas del panorama mexicano.

El año también sirvió para fortalecer la alianza entre CMLL y AEW, con contratos dobles que permitieron retener talento frente a la llegada de WWE al mercado mexicano tras la adquisición de AAA. CMLL supo aprovechar este contexto para reforzar su identidad de marca “100% mexicana”, una estrategia que tuvo un impacto muy positivo entre los aficionados.

Todo indica que 2026 será otro gran año para CMLL, consolidando su posición como uno de los pilares históricos de la lucha libre mundial.