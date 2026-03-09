WWE advirtió a Logan Paul no volver a boxear

Logan Paul había generado controversia recientemente tras afirmar que ningún jugador de la NFL podría vencerlo en un combate de boxeo. Los comentarios surgieron durante una discusión sobre un momento viral entre Tom Brady y Rob Gronkowski durante los preparativos para el Fanatics Flag Football Classic, donde se escuchó a Brady llamar a Paul «perro». Sin embargo, la cosa no quedó allí.

► Logan Paul desafió a ex jugadores de la NFL a boxear

Durante la reciente edición de su podcast Impaulsive, Logan Paul reafirmó su experiencia en deportes de combate e invitó abiertamente a jugadores (o ex jugadores) de fútbol americano a probarse contra él en un combate de boxeo. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando Paul reveló posteriormente que la WWE lo contactó y tuvo que desechar la idea por completo.

En sus redes sociales, Paul explicó que directivos de la compañía le dijeron que no podría pelear con jugadores de la NFL debido a su estatus como una de las principales estrellas de la WWE.

«¡Vaya! Me llamaron los jefes. Resulta que soy una superestrella de la WWE demasiado valiosa como para estar peleando con vagos».

«Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a Le’Veon Bell y Breiden Fehoko por sus 15 minutos de relevancia. Ahora, de vuelta a la ruina y al retiro.

Vuelvo a RAW todos los lunes en Netflix @WWE.»

La actualización descarta la posibilidad de que Paul se suba al ring con jugadores de la NFL, al menos por ahora, y el motivo está bastante justificado. Sin embargo, los dos jugadores afectados respondieron a la publicación de «The Maverick» con una imagen que lo hacía ver como «un payaso».