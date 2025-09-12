WWE AAA WORLDS COLLIDE: LAS VEGAS | Cobertura y resultados | Hijo del Vikingo vs. Dominik Mysterio

por
Cobertura y resultados WWE AAA WORLDS COLLIDE: LAS VEGAS | Hijo del Vikingo vs. Dominik Mysterio

WWE AAA WORLDS COLLIDE: LAS VEGAS .— Dominik Mysterio ha conseguido la revancha que tanto buscaba: enfrentarse al campeón Hijo del Vikingo por el Megacampeonato AAA. Mysterio participó en un Fatal-Four Way en TripleManía XXXIII donde estuvo a punto de ganar el título, pero una interferencia de AJ Styles impidió que lo lograra. Aunque Dominik llega decidido a salir como doble campeón, Hijo del Vikingo esta listo para ejecutar los lances más espectaculares de su repertorio para refrendar su triunfo. Será el inicio de un fin de semana cargado de acción, un previo a la pelea de boxeo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford y las fiestas de la Independencia de México. La acción de AAA se emite desde el Cox Pavilion, en Las Vegas, Nevada.

El cartel de WWE AAA Worlds Collide: Las Vegas es:

WWE AAA WORLDS COLLIDE VEGAS

Cobertura y resultados WWE AAA WORLDS COLLIDE: LAS VEGAS | Hijo del Vikingo vs. Dominik Mysterio
WWE AAA Worlds Collide: Las Vegas.

 

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Columnista de la revista SÚPER LUCHAS desde 1998. Editor en Jefe desde 2003

Archivo de artículos