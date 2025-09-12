WWE AAA WORLDS COLLIDE: LAS VEGAS .— Dominik Mysterio ha conseguido la revancha que tanto buscaba: enfrentarse al campeón Hijo del Vikingo por el Megacampeonato AAA. Mysterio participó en un Fatal-Four Way en TripleManía XXXIII donde estuvo a punto de ganar el título, pero una interferencia de AJ Styles impidió que lo lograra. Aunque Dominik llega decidido a salir como doble campeón, Hijo del Vikingo esta listo para ejecutar los lances más espectaculares de su repertorio para refrendar su triunfo. Será el inicio de un fin de semana cargado de acción, un previo a la pelea de boxeo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford y las fiestas de la Independencia de México. La acción de AAA se emite desde el Cox Pavilion, en Las Vegas, Nevada.
El cartel de WWE AAA Worlds Collide: Las Vegas es:
- MEGACAMPEONATO AAA: Hijo del Vikingo (c) vs. Dominik Mysterio.
- CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) vs. Dragon Lee vs. Ethan Page vs. JD McDonagh.
- CAMPEONATO DE PAREJAS AAA: Pagano and Psycho Clown (c) vs. The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods).
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO REINA DE REINAS AAA: Faby Apache vs. Natalya.
- Lola Vice y Mr. Iguana vs. The Judgment Day (Finn Bálor y Roxanne Pérez, con Raquel Rodríguez).
- La Parka, Mascarita Sagrada, Niño Hamburguesa y Octagón Jr. vs. Lince Dorado, Cruz del Toro, Joaquín Wilde y Mini Abismo Negro.
