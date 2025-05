WWE 2K26 ya ha comenzado su desarrollo

El próximo videojuego de la WWE inicia su producción con Take-Two Interactive. Se lanzaría en 2026.

La compañía acaba de presentar sus resultados trimestrales y de proporcionar el cronograma que vemos a continuación donde se incluye el futuro WWE 2K26:

The development of WWE 2K26 has been officially confirmed during the latest Take-Two Earnings Call

WWE 2K Mobile also confirmed for release this Fall 2025 in partnership with Netflix#WWE2K26 pic.twitter.com/HN4vRMY8Bn

— SmackDown Hotel (@TheSDHotel) May 16, 2025