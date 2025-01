WWE 2K25 tendrá edición especial de The Undertaker

Aunque no se sabe cuándo se lanzará oficialmente el videojuego WWE 2K25, ni se sabe qué luchador estará en la portada oficial, tanto WWE como TKO han revelado oficialmente algo bastante interesante para los coleccionistas.

Y es que se ha anunciado que habrá una portada del videojuego especialmente dedicada al Miembro del Salón de la Fama WWE, The Undertaker.

Y así las cosas, se cumple un récord, pues esta es la vez número 19 que The Undertaker ha sido estrella de la portada de un videojuego de WWE, ya sea de manera individual o grupal. La primera vez que The Undertaker apareció en un videojuego fue en 1992, en el juego conocido como WWF Super WrestleMania.

Esta es la portada oficial de WWE 2K25 Deadman Edition:

The Deadman Rises… Again. ⚰️

No one escapes the darkness when The Undertaker arrives. Rest in peace… or don’t. #WWE2K25 pic.twitter.com/5ljilaROY0

— #WWE2K25 (@WWEgames) January 27, 2025