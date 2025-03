WWE 2K25 presenta mejoras con el nuevo parche 1.06

Todos los fanáticos y jugadores pueden disfrutar del WWE 2K25 desde que el pasado 14 de marzo se puso a la venta la edición estándar, una semana después de que las ediciones de lujo fueran lanzadas. Pero ya hemos visto que no todo son buenas noticias -aunque los errores y mejoras son algo habitual en todos los juegos- y anteriormente confirmamos que fue implementado un parche para solucionar algunos problemas.

Y ahora tenemos conocimiento de que ha llegado uno nuevo, cuyos detalles conocemos gracias al popular usuario WhatsTheStatus:

Mejoras Generales

Jugabilidad

MyRISE

Universo

MyGM

Creación [CAE]

Personajes

The Island

Pinchando aquí puedes acceder a toda la información sobre WWE 2K25.

THE LARGEST GAME OF WWE2K25 EVER?! 🤯

Watch @AustinCreedWins, @MmmGorgeous, @ImKingKota, @TrueKofi, and @RonKillings explore the new @WWEgames #WWE2K25 on the side of a Las Vegas hotel TOMORROW at 1pm ET! pic.twitter.com/GDIwaqDfcK

— UpUpDownDown (@UpUpDwnDwn) March 19, 2025