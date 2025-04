WWE 2K25 presenta el parche 1.07: Títulos añadidos y mucho más

Todos los fanáticos y jugadores pueden disfrutar del WWE 2K25 desde que el pasado 14 de marzo se puso a la venta la edición estándar, una semana después de que las ediciones de lujo fueran lanzadas.

Y desde entonces también no han cesado los parches que buscan actualizar o mejorar el videojuego de la WWE.

Patch 1.07 is now LIVE! #WWE2K25 🆕 NXT Championship & NXT Women’s Championship

🆕 Saturday Night’s Main Event Arena

🆕 Women’s midcard championships for RAW, SmackDown & NXT Brands in MyGM

⭐General stability & performance improvements throughout various modes pic.twitter.com/saPgZFjX8G — #WWE2K25 (@WWEgames) April 9, 2025

Notas del Parche WWE 2K25 1.07 – Puntos Clave

Nuevos Campeonatos:

Se añadieron los títulos de NXT y NXT Femenino.

Correcciones de Cámara:

Mejor seguimiento, enfoque y eliminación de errores visuales en el combate Money in the Bank.

Modo Crear:

Mejoras en la estabilidad, herramientas de personalización y edición de arenas/personajes.

Actualizaciones en MyGM:

Se agregaron títulos femeninos de media cartelera .

Ajustes de equilibrio en popularidad, fans y desafíos.

Modo Universo:

Se añadió una nueva arena, lógica de combate mejorada y actualizaciones de estabilidad.

Actualizaciones Generales

Estabilidad y Rendimiento

Mejoras generales en estabilidad y rendimiento en todos los modos.

Campeonatos

Añadidos los campeonatos NXT y NXT Femenino.

Cámara

Se corrigió el error de superposición del maletín de MITB en Creaciones.

Corrección de cortes de cámara que no actualizaban en combates IA vs IA.

Mejorada la opacidad del techo en Hell in a Cell .

Correcciones al enfoque de cámara durante peleas multijugador y salidas en el modo Underground .

Corrección de cámara que no enfocaba al ganador IA en Royal Rumble .

Mejoras en ángulos, enfoque y seguimiento de cámara.

Se corrigió la desaparición de Superestrellas al final de peleas.

Correcciones en repeticiones: tatuajes, ataques sobre autos, interfaz en modo espectador y cierre de ataúdes.

Las repeticiones de Battle Royal ahora cubren todo el combate.

Participantes eliminados ahora aparecen correctamente en combates por eliminación.

Se muestran correctamente las interrupciones por cuerda en conteos.

Modo Crear

General

Corrección del fallo de cámara manual en CAA y CAS al personalizar partes/imágenes.

Mejoras de estabilidad en todas las herramientas de creación.

Crear una Arena

Corrección de cuadro de diálogo al cancelar desde iluminación de arena.

Miniaturas corregidas para plantillas y guardados.

El equipo de comentaristas ya no desaparece cuando hay mesas presentes.

Corrección en eliminación de imágenes al cambiar partes.

Mejora en movimiento de imágenes en esquinas de barricadas.

Se pueden personalizar por separado los postes LED internos y partes de mesas.

Los elementos del recinto ya no bloquean la lona del ring.

Ahora los elementos del recinto se apagan al editar el ring y se restauran después.

Se puede activar/desactivar los elementos del recinto desde todas las pantallas.

Corrección de visibilidad del equipo de iluminación.

Mejora visual en el parpadeo de objetos seleccionados.

Crear un Luchador

Corrección en el orden de imágenes durante personalización.

Entornos

Añadida la arena de Saturday Night’s Main Event .

Mejoras en colisiones entre jugador y cámara en varias arenas.

Actualizados los trons de Superestrellas.

Modo MyGM

Marcas

Añadidos títulos femeninos de media cartelera para RAW , SmackDown y NXT .

Se redujo el bono de popularidad para marcas con nuevos cinturones.

Actualizados los visuales de los campeonatos NXT.

NXT ahora recibe 2 cartas de poder por temporada.

Roster y Ajustes

Estadísticas de Superestrellas actualizadas.

Ajustes en retención de fans y ganancias: Retención máxima de fans: 99% . Capacidad máxima de arenas: 45,000 (antes 50,000). Bono por victoria en PLE: reducido de 10,000 a 5,000 fans .

Ajustes en desafíos de temporada y promos benéficas.

Correos y Tutoriales

Nuevas interacciones por correo.

Aumentada la frecuencia de algunos correos.

Mejor claridad en tutoriales sobre fans y ganancias tras el show.

Otras Actualizaciones

Managers disponibles (como CM Punk) ahora aparecen en drafts personalizados si no fueron seleccionados y hay menos de 30 eliminaciones en el roster.

WrestleMania ahora requiere 2 combates de media cartelera en la semana 25 en todas las dificultades.

Gráficos

Mejoras en estabilidad visual general.

Corregido el problema de moretones que no aparecían en atuendos alternos.

Corrección del reinicio de foto de rostro tras editar.

Corrección de movimiento de imágenes en arenas personalizadas en Xbox One / PS4.

MyFACTION

Visualización de contenido de paquetes actualizada.

Sustituidas imágenes vacías.

Mejoras generales de estabilidad.

MyRISE

Mejoras generales de estabilidad.

Modo Universo

Calendario

Añadido Saturday Night’s Main Event al calendario y plantillas de PLE.

Corrección de simulación automática tras eliminar un show.

Mejor estabilidad en eliminación de shows.

Interfaz

Corrección para que Divisiones sean editables en shows personalizados.

Ahora se pueden seleccionar managers al editar combates, aunque no estén en el show.

Corrección del reinicio de cambios entre shows al editar participantes.

Los campeonatos se vacían correctamente si se remueven de los shows.

Corrección en uso de R-Truth en Judgment Day.

Los sliders de canjeo de MITB ahora se reinician correctamente.

Actualización en la placa de nombre de Ridge Holland.

Matchmaking

Mejora en lógica de asignación de managers.

Prioridad a combates de parejas al seleccionar miembros.

Corrección de duplicación de Royal Rumble en PLEs de dos días.

Arreglos en lógica de combates mixtos e individuales por título.

Corrección para que Superestrellas personalizadas funcionen en torneos PLE.

Rivalidades y Cutscenes

Las acciones de rivalidad ahora disponibles en PLEs.

Corrección de errores en asignación y entradas de MITB.

Atuendos de árbitros actualizados para rivalidades.

Corrección de acciones exclusivas masculinas en rivalidades.

Resultados de rivalidad y momentum ahora se aplican correctamente.

Interfaz mejorada para configuración de rivalidades.

Las promos ahora coinciden con los combates.

Temporizador ahora visible en promos tipo “Gana el combate en 5 minutos”.

Jugabilidad

Corrección en funciones de Run-In y Paparazzi Paybacks en Modo Universo.

Atuendos de manager ya no aparecen como atuendo de ring.

Mejoras en Bloodline Rules Match , atuendos alternos y reglas personalizadas.

Corrección de conteo automático por cuerda en combates de Underground.

Otros

Arenas MyRISE 2K25 Payback y WrestleMania 31 Día/Noche habilitadas en Crear un Show y Modo Universo.

Activado el seguimiento de victorias/derrotas para todas las Superestrellas en Universo.

Corrección en el seguimiento de estadísticas de campeonatos.

Ajustes al roster inicial y configuración del Universo.