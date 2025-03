WWE 2K25 lanza un nuevo parche de mejora

Desde el 7 de marzo, las ediciones de lujo de WWE 2K25 están disponibles para jugarlas para quienes las hayan comprado. Así mismo, a partir de mañana 14 de marzo los fanáticos tendrán acceso a la edición estándar. Camino a su lanzamiento, seguimos con más novedades, después de confirmar que el modo The Island solo funcionará en PS5 y Xbox Series o conocer un parche que fue lanzado anteriormente, así como un error que están investigando.

