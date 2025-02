WWE 2K25 anuncia el tráiler y los combates de Bloodline Showcase

No dejan de salir novedades sobre el esperadísimo WWE 2K25. Ya hablamos de que le faltan 26 Superestrellas de la edición de 2024 o conocimos el elenco de luchadores y mánagers. Ahora entramos de ello al modo Bloodline Showcase con el tráiler oficial y los combates que presentará a través de los recientes anuncios de 2K Games.

► WWE 2K25: Bloodline Showcase

Revive, cambia y crea la historia de The Bloodline con un enfoque único en la narración y nuevas incorporaciones al roster más grande en la historia de WWE 2K

Hoy, 2K presentó un tráiler que revela 2K Showcase: The Bloodline’s Dynasty en WWE 2K25, la primera recreación de la saga de The Bloodline y un homenaje al legado de las legendarias familias de lucha Anoa’i, Fatu y Maivia.

Narrado por “The Wise Man” Paul Heyman, el tráiler introduce el primer documental interactivo sobre The Bloodline y su familia extendida. 2K Showcase: The Bloodline’s Dynasty permite a los jugadores revivir algunos de los momentos más importantes en la carrera de una de las dinastías más icónicas de la lucha libre, con Superestrellas y Leyendas de WWE como Roman Reigns, The Rock, Yokozuna, «High Chief» Peter Maivia, The Wild Samoans y más.

Los jugadores podrán Revivir la Historia con momentos legendarios como Yokozuna vs. Hulk Hogan en King of the Ring ‘93 y Rocky Maivia vs. Hunter Hearst Helmsley en RAW ‘97. Heyman también introduce un giro inesperado: los jugadores podrán Cambiar la Historia y traer aún más gloria a The Bloodline, revirtiendo derrotas clave como Rikishi vs. “Stone Cold” Steve Austin en No Mercy 2000 y el trágico Roman Reigns vs. Seth Rollins por el título en Royal Rumble 2022.

El tráiler concluye con un vistazo a los combates de ensueño que se incluirán en esta edición del 2K Showcase, donde los jugadores podrán Crear Historia y experimentar enfrentamientos icónicos que nunca ocurrieron en la vida real.

En respuesta a la demanda de la comunidad, todas las cinemáticas del Showcase en WWE 2K25 ahora utilizarán secuencias del motor del juego en lugar de material de archivo en acción real.

Lista de combates en 2K Showcase: The Bloodline’s Dynasty

Revive la Historia:

Yokozuna (con Mr. Fuji) vs. Hulk Hogan – King of the Ring ‘93

– King of the Ring ‘93 Rocky Maivia vs. Hunter Hearst Helmsley – RAW (13 de febrero de 1997)

– RAW (13 de febrero de 1997) Nia Jax vs. Lyra Valkyria – Queen of the Ring 2024

– Queen of the Ring 2024 The Usos vs. The New Day (con Big E) – Hell in a Cell 2017

– Hell in a Cell 2017 Solo Sikoa vs. Carmelo Hayes (con Trick Williams) – NXT (13 de septiembre de 2022)

Cambia la Historia:

The Headshrinkers (Samu y Fatu) vs. The Steiner Bros – WrestleMania IX

– WrestleMania IX Rikishi vs. “Stone Cold” Steve Austin – No Mercy 2000

– No Mercy 2000 Umaga (con Armando Estrada) vs. John Cena – New Year’s Revolution 2007

– New Year’s Revolution 2007 Tamina vs. Natalya vs. Carmella vs. Charlotte Flair vs. Becky Lynch – Money in the Bank 2017

– Money in the Bank 2017 Naomi vs. Bayley – Super ShowDown 2020

– Super ShowDown 2020 Roman Reigns vs. Seth Rollins – Royal Rumble 2022

Crea Historia:

«High Chief» Peter Maivia vs. George «The Animal» Steele

The Wild Samoans (Afa y Sika) vs. The Dudley Boyz

The OG Bloodline vs. The New Bloodline en WarGames

The Islanders (Haku y Tama) vs. The Street Profits

¡Y más!