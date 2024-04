WWC: Mr. Rayting Ray Gonzalez frente a Intelecto 5 Estrellas en Bayamón

Por Drago José

La empresa World Wrestling Council (WWC) regresa a la catedral de la lucha libre en Puerto Rico, la Cancha Bajo Techo José «Pepín» Cestero en la ciudad vaquera, Bayamón, éste próximo Sábado 13 de Abril 2024 desde las 8:00 de la noche con el evento El Gran Conflicto.

Dado a las situaciones que sucedieron en el pasado evento Camino A La Gloria en Trujillo Alto, tanto el presidente de WWC asi como su director de operaciones, tomaron decisiones que dan paso a los siguientes encuentros que bien podrían ser solucionados esa noche ó crear más conflictos en la empresa.

Lucha ordenada por el director de operaciones de la WWC, Eddie Colón, y para determinar quién tendrá la revancha al campeonato universal en manos de Chris Adonis (Chris Master) y por primera vez en la WWC, batalla de ex- campeones universales.

Mr. Rayting, Ray Gonzalez se verá frente a frente a Intelecto 5 Estrellas.

En una lucha ordenada por el presidente de World Wrestling Council, Victor Jovica y el ganador del encuentro será el nuevo director de operaciones interino en guerra de rudos y egos….

«El hombre que no es fácil» «The Precious One» Gilbert se mide al líder del Nuevo Orden, Xavant «El Alma Perdida». Cabe señalar que tanto el título del caribe como el de P.R. no estarán en juego. Pero quien sabe si las cosas cambian esa misma noche en Bayamón.

Lucha Encadenados

«El hombre con la fuerza de 10» Mr. Big contra «El Dragón» Nihan. Encuentro de pronóstico reservado, pero si podemos asegurar, que estos dos mastodontes se darán por toda la Pepín.

Resolviendo problemas familiares, los compadres frente a frente en un mano a mano

«El chico ilegal» Chicano contra Zcion RT1 parte de La Maldita Revolución

Guerra en Parejas

Los Inmortales contra La Seguridad del Nuevo Orden

La otra parte de La Maldita Revolución, Julio Jimenez se mide en lucha no titular al «Mudo que habla con las manos» y de que manera, Lightning

Batalla en parejas mixta

«La Guerrera» Amazonas y el Payaso Makabro contra «La Jefa» Stephany Amalbert y «El perro sucio» Will Kalagan

En revancha por el Campeonato Mundial Junior Completo en lucha extrema

Brando «The Skater» v.s. Sr. Anthony v.s. Diego Luna v.s. El Informante

Y mucho más. Camino a Aniversario 51, en el mes de Agosto dedicado al «Chico Glamoroso» Shane.

