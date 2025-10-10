WWC: Las Super Estrellas de la Lucha Libre regresan a Guayama este Sábado

Por Drago José
World Wrestling Council (WWC) junto a la administración municipal de Guayama y Honorable Alcalde, O’brain Vázquez Molina presentan Las Superestrellas de la Lucha Libre en vivo este Sábado 11 de Octubre 2025 en el coliseo Dr. Roque Nido Stella en la ciudad bruja desde las 8:00 de la noche.
En la lucha estelar
Intelecto 5 Estrellas se mide al Ilegal Chicano
El héroe de la nación, Xavant se enfrenta al mudo que habla con los puños, Lighting
Mano a mano
«The Precious One» Gilbert contra La crema, Tony Leyenda
En revancha
Joe Anthony contra El Informante
Lucha Callejera
El último hermano, Nick Mercer v.s. Zcion RT1
Guerra en parejas
«El Matador» Oscar Benabe y «Showman» Mike Nice se enfrentan a La Revolución acompañados por Orlando Toledo
Triple amenaza femenil
«La Guerrera» Amazona v.s. Stephany Amalbert v.s. Kamila
Brandon «The Skater» contra «Black Gold» Diego Luna
Jovan se mide a Lu Forza
Entrada General $20.00 dólares y menores de hasta 10 años entran libre de costo acompañados de un adulto.
Para más detalles visita las redes sociales oficiales de la WWC ó sintoniza todos los Sábados y Domingos el programa de las Superestrellas de la lucha libre por Wapa y Wapa América desde la 1:00 de la tarde.