WWC: La empresa presenta la Copa Carlos Colón en su pueblo natal

Por Drago José
Luego de años de ausencia, regresa el deportes de las mil emociones a La Ciudad de los Potros.
La empresa World Wrestling Council (WWC) y la administración municipal de Santa Isabel y su honorable alcalde, Meldwin Rivera Rodríguez presentan Las Superestrellas de la lucha libre en vivo, este Sábado 15 de Noviembre 2025 en el estadio municipal de dicho municipio desde las 8:00 de la noche.
Batalla Campal por la primera Copa Carlos Colón, participarán,
Mr. Rayting, Ray González, Intelecto 5 Estrellas, Xavant, Tony Leyenda, Mike Nice entre otros.
Por el Campeonato Universal
Xavant defiende ante Chicano
Mano a Mano
Intelecto 5 Estrellas contra Lightning
Reto Especial
Joe Anthony se mide a Tony Leyenda
Guerra Femenil
Amazona se enfrenta a Elena Negroni
Reto Especial
Mike Nice contra Oly El Inmortal
Guerra en parejas mixta
Jovan y Stephany Amalbert se enfrentan a Kamila y Lou Forza
Reto Especial
Nick Mercer versus Amaddeo Solé
Frente a Frente
Oscar Benabe se mide a Tapia El Inmortal
Entrada General $20.00 dólares y menores de hasta 8 años entran libre de costo acompañados de un adulto.
Para más detalles sintoniza todos los Sábados y Domingos el programa de Las Superestrellas de la lucha libre por Wapa y Wapa América desde la 1:00 de la tarde ó visita las redes sociales oficiales de la WWC.