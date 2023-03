WWC: En el año 1973 se empezó a escribir la historia en Puerto Rico

Por Drago José

Como saben, la empresa W.W.C antes conocida como Capitol Sports Promotions y que en un tiempo fué territorio de la N.W.A. una de las compañías de más renombre en los Estados Unidos, se apresta a celebrar sus 50 años de historia. 50 años de lucha libre profesional en dónde grandes luminarias hoy día leyendas del pancracio luchistico nos visitaron dandonos tremendos encuentros con grandes campañas en la Isla del Encanto.

La lista es larga, pero les mencionamos algunos de los que dejaron sudor, lágrimas y sangre en el cuadrilátero. The Iron Sheik, Abdullah The Butcher, Greg “The Hammer” Valentine, The Rock and Roll Rpm’s, The Batten Twins, “Sadistic” Steve Strong, The Gigant Warrior, Mighty Igor, Big Red en fin, son muchísimos los grandes nombres que nos llenaron de grandes emociones en cada encuentro.

En esta larga lista es bien difícil escoger a quienes se les dedicará el mas importante de todos, pero la empresa dio en el clavo al escoger a estos pilares de nuestra industria luchistica.

Los homenajeados son el promotor y luchador profesional, Víctor Jovica, el eterno acrobata de P.R. y miembro del Hall of Fame de la WWE, Carlos Colón, Gil Hayes, La enciclopedia, Don Pedro “Huracán” Castillo, Don José Miguel Pérez quien hizo una tremenda pareja con Antonino Rocca, uno de los promotores de la antigua Capitol, Gorilla Monsoon, dos grandes del micrófono tanto en entrevistas y narración, Don Rickyn Sánchez y Juaquin Padín hijo y por supuesto a ustedes, los más importantes, la fanaticada que por 50 largos años los ha apoyado en cada cancha, coliseo ó estadio que se han presentado las Superestrellas de la Lucha Libre.

La celebración será en el histórico coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón el Sábado 24 de Junio del presente año 2023 desde las 8:00 de la noche. Un coliseo que guarda parte de esa historia luchistica de la World Wrestling Council. Los boletos ya estan a la venta atraves de www.ticketera.com

Sigue sus programas todos los Sábados y Domingos transmitidos por Wapa y Wapa América desde la 1:00 de la tarde. También puedes seguirlos en redes oficiales como en Facebook. Recuerda que ellos son, el otro mundo.