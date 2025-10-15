WWC: El Idolo Andrade regresa a Puerto Rico por el Campeonato Universal

Por Drago José

World Wrestling Council (WWC) presenta el escalofriante evento Halloween Wrestling Xtravaganza éste Sábado 18 de Octubre 2025 en la histórica cancha bajo techo José «Pepín» Cestero en Bayamón desde las 8:00 de la noche.

Por el Campeonato Universal

El héroe de la nación, Xavant defiende ante el hombre de AEW y ex WWE, Andrade, El Ídolo

En lucha de recompensa

Mr. Rayting, Ray González se enfrenta a La Crema, Tony Leyenda

Lucha de riña

Intelecto 5 Estrellas se mide al Ilegal, Chicano

En un Caribbean Strap Match

El hombre que no es fácil, Gilbert se mide a El mudo que habla con los puños, Lightning

Por el Campeonato de Puerto Rico

Sr. Joe Anthony defiende ante El Informante

Por los Campeonatos Mundiales en parejas

La Revolución acompañados por Orlando Toledo defienden ante Showman, Mike Nice y El Matador, Oscar Benabe

Choque de nueva generación

El Último hermano, Nick Mercer con Lu Forza

Por el Campeonato Mundial Femenino

La Jefa, Stephany Amalbert reta a La Sensación del Bloque, Elena Negroni

Por el Campeonato Mundial Jr. Completo

Jovan v.s. Brandon The Skater

Guerra en parejas mixta

La Guerrera, Amazona y Jc Jexx se miden a Diego Luna y Kamila

Habrá competencia de disfraces para niños con premios por parte de Ponce Wrestling Collection

Ringside limitado a $30.00 dólares, Entrada General $20.00 dólares y menores de hasta 10 años entran libre de costo acompañados por un adulto.

Para más detalles visita las redes sociales oficiales de la WWC ó sintoniza todos los Sábados y Domingos el programa de Las Superestrellas de la lucha libre por Wapa y Wapa América desde la 1:00 de la tarde.