WWC: El Idolo Andrade regresa a Puerto Rico por el Campeonato Universal

World Wrestling Council (WWC) presenta el escalofriante evento Halloween Wrestling Xtravaganza éste Sábado 18 de Octubre 2025 en la histórica cancha bajo techo José «Pepín» Cestero en Bayamón desde las 8:00 de la noche. 
Por el Campeonato Universal
El héroe de la nación, Xavant defiende ante el hombre de AEW y ex WWE, Andrade, El Ídolo
En lucha de recompensa
Mr. Rayting, Ray González se enfrenta a La Crema, Tony Leyenda
Lucha de riña 
Intelecto 5 Estrellas se mide al Ilegal, Chicano
En un Caribbean Strap Match
El hombre que no es fácil, Gilbert se mide a El mudo que habla con los puños, Lightning
Por el Campeonato de Puerto Rico 
Sr. Joe Anthony defiende ante El Informante
Por los Campeonatos Mundiales en parejas 
La Revolución acompañados por Orlando Toledo defienden ante Showman, Mike Nice y El Matador, Oscar Benabe
Choque de nueva generación 
El Último hermano, Nick Mercer con Lu Forza
Por el Campeonato Mundial Femenino 
La Jefa, Stephany Amalbert reta a La Sensación del Bloque, Elena Negroni
Por el Campeonato Mundial Jr. Completo 
Jovan v.s. Brandon The Skater
Guerra en parejas mixta 
La Guerrera, Amazona y Jc Jexx se miden a Diego Luna y Kamila
Habrá competencia de disfraces para niños con premios por parte de Ponce Wrestling Collection
Ringside limitado a $30.00 dólares, Entrada General $20.00 dólares y menores de hasta 10 años entran libre de costo acompañados por un adulto.
Para más detalles visita las redes sociales oficiales de la WWC ó sintoniza todos los Sábados y Domingos el programa de Las Superestrellas de la lucha libre por Wapa y Wapa América desde la 1:00 de la tarde.
LA LUCHA SIGUE...
