WWC: El Idolo Andrade a defender el Campeonato Universal en Euphoria

Por Drago José

La empresa World Wrestling Council presenta su gran evento Euphoria 2026 en la histórica cancha bajo techo José «Pepín» Cestero en el pueblo del chicharrón, Bayamón desde las 8:00 de la noche, este Sábado 24 de Enero 2026.

Por el Campeonato Universal

«El Ídolo» Andrade regresa a Puerto Rico para defenderlo ante «El Héroe de la nación» Xavant

Lucha de apuestas, el 16% de las acciones contra la cabellera de Eddie Colón

Mr. Rayting, Ray González se mide a Carlito

Lucha ordenada por el director de operaciones Eddie Colón

«El Gran» John Hawking se mide al Ilegal, Chicano

En otro encuentro ordenado por Eddie Colón

«El hombre que no es fácil» The Precious One Gilbert se enfrenta a Alberto «El Patrón»

En una revancha de Batalla de Leones

Zcion RT1 se enfrenta a Intelecto 5 Estrellas

Por el Campeonato del Caribe

«La Crema» Tony Leyenda v.s. de México, Hijo de Dos Caras v.s. de P.R. «El mudo que habla con los puños» Lightning

Por el Campeonato Mundial Femenino en lucha de Reglas Extremas con Joe Anthony y El Informante como de árbitros especiales

«La Jefa» Stephany v.s. «La Guerrera» Amazona v.s. «La Sensación del Bloque» Elena Negroni v.s. «La Demente» Kamila

Por el Campeonato Mundial en Parejas

«Los Matadores Celestiales» Oscar Benabe y Mike Nice defiende ante Los Inmortales, Oly y Tapia

Por el Campeonato de la Televisión y con fanáticos rodeando el ring con correas

«El Paladín» Makabro reta a Amaddeo Solé

Por el Campeonato Mundial Jr. Completo en lucha de técnicos

«El nene de las Bebies» Jc Jexx se mide al «Juvenil» Jovan

Ringside $30.00 dólares. Entrada General $20.00 dólares y de hasta 8 años entran Gratis acompañados por un adulto.

Parar más información visita las redes sociales oficiales de la WWC ó sintoniza todos los Sábados y Domingos el programa de Las Superestrellas de la lucha libre por Wapa y Wapa América desde la 1:00 de la tarde.