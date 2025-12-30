WWC: El Aterrizaje de John Hawking en Batalla de Leones en Ponce

Por Drago José
La empresa World Wrestling Council (WWC) comienza el nuevo año en la ciudad señorial, Ponce cuando este próximo Sábado 3 de Enero 2026 en el Coliseo Salvador Dijols desde las 8:00 de la noche presente Batalla de Leones.
Los sureños podrán disfrutar de un gran cartel luchistico en vivo con las Superestrellas de la Lucha Libre.
Lucha de Venganza
Zcion RT1 se enfrenta a Intelecto 5 Estrellas
Batalla de ex – campeones universales
El héroe de la nación, Xavant se mide al Ilegal Chicano
Puerto Rico contra República Dominicana
Mr. Rayting, Ray González se enfrenta a la crema, Tony Leyenda
Juventud versus Experiencia
El mudo que habla con los puños, Lightning se enfrenta a Showman, Mike Nice
Frente a frente
El matador, Oscar Benabe se mide al Informante
Guerra Femenina
La Sensación del bloque, Elena Negroni contra Kamila, la Demente
Por el Campeonato de la Televisión a 15 pies de altura
El Paladín, Makabro reta a el Nuevo Amanecer, Amaddeo Sole
Choque de la nueva generación
El Salvador, Lou Forza v.s. El Juvenil, Jovan
El nene de las babies, Jc. Jexx se mide a The blak gold, Diego Luna
Mano a Mano
Joe Anthony v.s. Brandon The Skater
Además el director de operaciones de la WWC, Eddie «La Maravilla» Colón presentará a la nueva Superestrella del Consejo Mundial de Lucha, John Hawking. ¿Que tendrá que decir.?
Entrada general $20.00 dólares y menores de hasta 8 años entran gratis acompañados de un adulto.
Preparando el camino para el evento Euphoria 2026, el Sábado 24 de Enero del presente año en la histórica cancha bajo techo José «Pepín» Cestero en Bayamón desde las 8:00 p.m.
Para más información sintoniza todos los Sábados y Domingos el programa de Las Superestrellas de la Lucha Libre por Wapa y Wapa América desde la 1:00 de la tarde ó visita las redes sociales oficiales de la WWC. El otro mundo.