WWC: El Aterrizaje de John Hawking en Batalla de Leones en Ponce

Por Drago José

La empresa World Wrestling Council (WWC) comienza el nuevo año en la ciudad señorial, Ponce cuando este próximo Sábado 3 de Enero 2026 en el Coliseo Salvador Dijols desde las 8:00 de la noche presente Batalla de Leones.

Los sureños podrán disfrutar de un gran cartel luchistico en vivo con las Superestrellas de la Lucha Libre.

Lucha de Venganza

Zcion RT1 se enfrenta a Intelecto 5 Estrellas

Batalla de ex – campeones universales

El héroe de la nación, Xavant se mide al Ilegal Chicano

Puerto Rico contra República Dominicana

Mr. Rayting, Ray González se enfrenta a la crema, Tony Leyenda

Juventud versus Experiencia

El mudo que habla con los puños, Lightning se enfrenta a Showman, Mike Nice

Frente a frente

El matador, Oscar Benabe se mide al Informante

Guerra Femenina

La Sensación del bloque, Elena Negroni contra Kamila, la Demente

Por el Campeonato de la Televisión a 15 pies de altura

El Paladín, Makabro reta a el Nuevo Amanecer, Amaddeo Sole

Choque de la nueva generación

El Salvador, Lou Forza v.s. El Juvenil, Jovan

El nene de las babies, Jc. Jexx se mide a The blak gold, Diego Luna

Mano a Mano

Joe Anthony v.s. Brandon The Skater

Además el director de operaciones de la WWC, Eddie «La Maravilla» Colón presentará a la nueva Superestrella del Consejo Mundial de Lucha, John Hawking. ¿Que tendrá que decir.?

Entrada general $20.00 dólares y menores de hasta 8 años entran gratis acompañados de un adulto.

Preparando el camino para el evento Euphoria 2026, el Sábado 24 de Enero del presente año en la histórica cancha bajo techo José «Pepín» Cestero en Bayamón desde las 8:00 p.m.

Para más información sintoniza todos los Sábados y Domingos el programa de Las Superestrellas de la Lucha Libre por Wapa y Wapa América desde la 1:00 de la tarde ó visita las redes sociales oficiales de la WWC. El otro mundo.