WWC: Andrade en el Cierre de Temporada en Puerto Rico

Por Drago José
La empresa World Wrestling Council (WWC) cierra el año 2025 con su tradicional evento, Lockout. Esto será éste Sábado 13 de Diciembre del presente año, en la cancha bajo techo José «Pepín) Cestero en el rancho vaquero, Bayamón desde las 8:05 de la noche. Aquí le dejamos la cartelera oficial.
Por el Campeonato Universal
Desde México El Ídolo, Andrade reta al Héroe de la nación, Xavant
Mr. Rayting, Ray González se enfrenta a Carly Colón con Eddie Colón como árbitro especial
Guerra en parejas
Gilbert «The Precious One» se une a Intelecto 5 Estrellas para medirse a la Artillería Ilegal, Chicano y Lightning
Cabellera y Máscara en juego, el Sr. Anthony contra El Informante
Triple amenaza por los Campeonatos Mundiales en parejas
Los Inmortales v.s. La Revolución v.s. Los Matadores Celestiales
Batalla en parejas femenina
La Guerrera, Amazona y Stephany Amalbert se miden al binomio de Elena Negroni y Kamila
Por el Campeonato Mundial Jr. Completo con fanáticos rodeando el ring con correas
Jovan contra Brandon The Skater
Reto Especial
Makabro se enfrenta a Sam Adonis
Ringside $30.00 dólares, Entrada General $20.00 dólares y menores de hasta 8 años entran libre de costo acompañados de un adulto.
Los boletos los puedes comprar en Rayting Mini Market en el barrio Mameyal en Dorado.
Para más detalles visita las redes sociales oficiales de la WWC ó sintoniza todos los Sábados y Domingos el programa de Las Superestrellas de la lucha libre por Wapa y Wapa América desde la 1:00 de la tarde.