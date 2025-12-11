WWC: Andrade en el Cierre de Temporada en Puerto Rico

Por Drago José

La empresa World Wrestling Council (WWC) cierra el año 2025 con su tradicional evento, Lockout. Esto será éste Sábado 13 de Diciembre del presente año, en la cancha bajo techo José «Pepín) Cestero en el rancho vaquero, Bayamón desde las 8:05 de la noche. Aquí le dejamos la cartelera oficial.

Por el Campeonato Universal

Desde México El Ídolo, Andrade reta al Héroe de la nación, Xavant

Mr. Rayting, Ray González se enfrenta a Carly Colón con Eddie Colón como árbitro especial

Guerra en parejas

Gilbert «The Precious One» se une a Intelecto 5 Estrellas para medirse a la Artillería Ilegal, Chicano y Lightning

Cabellera y Máscara en juego, el Sr. Anthony contra El Informante

Triple amenaza por los Campeonatos Mundiales en parejas

Los Inmortales v.s. La Revolución v.s. Los Matadores Celestiales

Batalla en parejas femenina

La Guerrera, Amazona y Stephany Amalbert se miden al binomio de Elena Negroni y Kamila

Por el Campeonato Mundial Jr. Completo con fanáticos rodeando el ring con correas

Jovan contra Brandon The Skater

Reto Especial

Makabro se enfrenta a Sam Adonis

Ringside $30.00 dólares, Entrada General $20.00 dólares y menores de hasta 8 años entran libre de costo acompañados de un adulto.

Los boletos los puedes comprar en Rayting Mini Market en el barrio Mameyal en Dorado.

Para más detalles visita las redes sociales oficiales de la WWC ó sintoniza todos los Sábados y Domingos el programa de Las Superestrellas de la lucha libre por Wapa y Wapa América desde la 1:00 de la tarde.