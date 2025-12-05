NTWE nos remitió la siguiente nota de prensa. Agradecimientos a sus responsables.

Vuelve la SCW con Wrestling Christmas, un show benéfico de entrada gratuita

La lucha libre gaditana no descansa ni en Navidad. La SCW junto a la NTWE presentan un show benéfico el próximo sábado 6 de diciembre a las 18:30 en su local de Calle Platino no2 en Jerez de la Frontera [Cádiz, España]. Para ver el show tan solo se debe aportar un kilo de comida no perecedera que irá destinada a organizaciones benéficas de la provincia.

Entre los combates anunciados veremos a D.L.I. enfrentarse a Snyder, Blaze se verá las caras contra Luke Butcher y una triple amenaza entre Galba, William Mauga y Manny Martínez, además de muchas más sorpresas.

