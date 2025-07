«The Wrestling Beatle»: La historia de George Ringo

No sabía cantar, no era inglés y tampoco buen luchador -ni mucho menos tenía relación con Ringo Starr, de quien tomó su nombre, John Lennon, Paul McCartney o George Harrison- pero se llamaba George Ringo y por unos meses fue «The Wrestling Beatle«.

► George Ringo, «The Wrestling Beatle»

La historia arranca en 1964, en plena Beatlemanía. Los Beatles acababan de conquistar Estados Unidos tras su aparición en el show de Ed Sullivan y se disponían a hacer una gira por Norteamérica.

Bob Luce, un promotor de lucha libre con fama de excéntrico, vio una oportunidad y no la dejó pasar. Unos días antes del arranque del tour del grupo de Liverpool, presentó a su nueva estrella: George Ringo, supuestamente un miembro de la banda que en vez de tocar la batería, repartía golpes en el ring.

“La gran diferencia entre yo y esos otros Beatles (surgieron otros luchadores imitadores de los Beatles como Bob Anthony, quien tomó el mismo apodo de ‘Beatle Luchador’ cuando se pub, The Cromwellian, se convirtió en un sitio favorito de la banda) es que yo tengo cuerpo”, le dijo George Ringo al Los Angeles Times antes de su primer combate. “Nunca la pegué en grande. Y decidí dejar todo para tocar la guitarra y cantar. Entonces, de repente, aparecieron esos melenudos desde Inglaterra. Me abrieron una carrera completamente nueva. La gente empezó a llamarme George Ringo, el Beatle Luchador.”

George Ringo era en realidad Robert Duane, un luchador de bajo perfil que solía presentarse como Bob Sabre. Ni siquiera intentaba fingir el acento británico pero tenía el corte de cabello mop-top, una guitarra y una combinación de elementos fabricaron el fenómeno.

Tales como la aparición de la famosa actriz Jayne Mansfield junto a The Beatles en el Whisky-A-Go-Go poco después de que Bob Luce dijera que ella iba a ser la mánager de George Ringo, en lo que más pareció una maniobra de relaciones públicas que una casualidad.

George Ringo debutó el 26 de agosto de 1964 -para comenzar luego a seguir a los Beatles por varias ciudades: Indianápolis, Anderson, Toronto, Chicago, o Holland y realizar giras por Estados Unidos y Canadá- solo tres días después del mítico show de los Beatles en el Hollywood Bowl.

Esa noche, en el Olympic Auditorium de Los Ángeles, venció a Art “Boom Boom” Michalik ante casi nueve mil personas, un número inusualmente alto para ese recinto por entonces. Lo transmitieron por televisión. Duane recordó años después en Los Angeles Times:

“Entré con ese trajecito ridículo puesto, y la arena en Los Ángeles venía metiendo como mil personas antes de esa noche. Me subí al ring, y había quince mil. Nunca en mi vida vi tantos niños juntos. Gritaban, me arrancaban la chamarra, me lamían el brazo… no lo podía creer. Nunca imaginé que podía volverme una sensación de la noche a la mañana.”

En las siguientes semanas, meses y años derrotaría a luchadores como Tiger Longoria, Firpo Zbyszko, Johnny King, Duke Noble, Jungle Tiger, Gary Hart… y según parece podría haber ido a por algún título mundial de la época pero simplemente no era un buen luchador. Esto le dijo Bob Luce al Chicago Tribune:

“Fue una idea ingeniosa. Pero George no podía lograr una victoria convincente en el ring ni aunque entrara armado con una escopeta.”

A mediados de los 60, Bob Sabre había regregresado a los combates por contrato, aunque su álter ego de los Beatles le consiguió algunas victorias en parejas con Dick the Bruiser. Un número de 1970 de The Wrestler describió al equipo de Dick the Bruiser y George Ringo como un espectáculo cómico, en el que Dick the Bruiser se vio obligado a elegir un compañero terrible para poder, básicamente, luchar en combates de desventaja contra Bobby Heenan y talentos como Blackjack Lanza o Angelo Poffo.

En 1977, Bob Luce contó la historia del personaje de forma tan caótica que parecía sacada de un guion de lucha libre:

«¡Voy a traer a George Ringo, el Beatle Luchador! ¡Quiero que Jayne Mansfield sea su representante! ¿Podés contactar al tipo que era su mánager? ¡Ese que murió con ella! Ya tengo a alguien para hacer de George Ringo, el Beatle Luchador. ¡Se llama Bob Sabre! ¡Quiero que aprenda guitarra y tome clases de piano! ¡Había estado perdiendo! Le dije: voy a conseguirte fotos con George Ringo. ¡El verdadero, Ringo Starr! Fui al Anfiteatro. ¡Los Beatles estaban frente a las cámaras! ¡Y yo tenía a George Ringo, el Beatle Luchador! Me acerqué al fotógrafo de los Beatles. ¡Tenía puesto su trench coat londinense! Me dijo: no puedo hacerlo. ¡Pero igual tomó una foto de George Ringo, el Beatle Luchador, con Ringo Starr! ¡George Ringo agotó entradas en Los Ángeles! ¡Están todos locos allá! Después fue a Buffalo. ¡Hans Schmidt! ¡Un tipo malísimo! ¡Le ganó a George Ringo, el Beatle Luchador! ¡Y no solo le ganó, le rompió la guitarra en la cabeza! ¡George Ringo me llamó! Me dijo que le habían destrozado la guitarra. Y yo le pregunté: ¿¡para qué llevaste una guitarra al ring!? Me dijo: renuncio. ¡Se olvidó de que era Bob Sabre! ¡Se creía George Ringo, el Beatle Luchador! ¡Estos luchadores! No voy a decir que son personajes…».

Y cuando la Beatlemanía terminó tras la disolución de los Beatles, Robert Duane siguió en la lucha libre como Bob Sabre.

Luchó en las promotoras como AWA y WWA, casi siempre ocupando un rol secundario. Según Cagematch, su última lucha fue una derrota contra Ernie Ladd en un evento de la WWA de 1978 en Indianápolis. Eventualmente entrenó a nuevos talentos en Chicago, en el viejo YMCA de Ravenswood. Uno de sus alumnos fue Kevin Clark, más conocido como The Zebra Kid, quien contó a Slam Wrestling:

“Le debo todo a Bob. Me entrenó, fue mi mentor, fue mi amigo. Más tarde, cuando entré en el negocio, trabajamos juntos. Cuando me casé, Bob fue mi padrino de boda”.

Robert Duane falleció el 15 de junio de 1989 tras una dura lucha contra el cáncer. Su funeral fue un desfile de exalumnos y luchadores que compartieron historias del tipo que un día, durante unos meses, logró vivir una fantasía imposible: ser «The Wrestling Beatle».