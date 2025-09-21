WrestlePalooza: The Usos caen ante Bron Breakker y Buddy Reed

En un combate marcado por la intensidad y el uso de objetos, Bron Breakker y Bronson Reed se impusieron a The Usos en una contienda donde LA Knight actuó como réferi especial, cortesía de Adam Pearce.

Desde los primeros minutos, Reed tomó la iniciativa, pero la coordinación de los hermanos Uso logró mantenerlo a raya momentáneamente. Sin embargo, Bron y Reed atacaron con dureza, usando sillas y embestidas para castigar a Jimmy, quien fue arrinconado y quedó fuera de combate en varias ocasiones.

El enfrentamiento incluyó mesas armadas en el ring, ataques aéreos y lanzas espectaculares por parte de todos los involucrados. Los intercambios se volvieron caóticos: Bron y Reed aprovecharon los descuidos de The Usos y castigaron con golpes potentes y maniobras de alto impacto. A pesar de los intentos de Jimmy y Jey por contraatacar, su ofensiva fue neutralizada por la agresividad del equipo rival, quien incluso rompió una mesa sobre los hermanos Uso.

El clímax llegó cuando Reed ejecutó un Tsunami sobre Jey, sellando la victoria para su equipo y demostrando que la combinación de fuerza y estrategia de Breakker y Reed es peligrosa para cualquier rival.

► Lo que sigue para la Visión y los Uso

Con esta victoria, Bron y Reed se consolidan como una pareja dominante y retadora en la división, mientras The Usos deberán replantear estrategias antes de una posible revancha, pero es claro que los hermanos no quedaron nada contentos, incluso podría haber fricciones.

Además, habrá que ver que sucede con LA Knight también podrían generar tensiones futuras entre los equipos.