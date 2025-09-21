WrestlePalooza: Stephanie Vaquer, nueva Campeona Mundial Femenil de WWE

Después de que Naomi dejara vacante el Campeonato Mundial Femenil de WWE, en WrestlePalooza se definió una nueva campeona, la cual se definió de la lucha entre Stephanie Vaquer e Iyo Sky.

En un duelo técnico y emocionante, Stephanie Vaquer consiguió la victoria más importante de su carrera al imponerse a Iyo Sky en un combate donde ambas mostraron su repertorio y arrancaron ovaciones del público dividido. Desde el arranque, las gladiadoras midieron fuerzas a ras de lona con intentos de toques de espaldas rápidos, pero ninguna cedió terreno.

Iyo tomó el control con velocidad y agresividad, castigando con derechazos y un tope suicida que casi termina en desastre tras un aterrizaje forzado. La chilena reaccionó con su fuerza habitual, aplicando suplexes y buscando el Devil’s Kiss, aunque Iyo revirtió con astucia. Los intercambios se volvieron frenéticos, con ambas luciendo recursos técnicos y evitando constantemente la derrota.

La tensión creció cuando Stephanie bloqueó el Moonsault de Iyo y la castigó con el Devil’s Kiss seguido de una quebradora, pero la japonesa sobrevivió al conteo en dos. Acto seguido, un espectacular Spanish Fly de Iyo parecía definir todo, pero tampoco fue suficiente.

Con la rodilla resentida, Iyo intentó nuevamente cerrar con su Moonsault, pero falló en la ejecución. Fue entonces cuando Stephanie Vaquer aprovechó y ejecutó la maniobra que le había sido negada a su rival, un vuelo perfecto, que finalmente le dio la cuenta de tres y una victoria que eleva aún más su prestigio internacional.

Stephanie Vaquer se convirtió en la nueva Campeona Mundial de WWE, convirtiéndose en una de las piezas más importantes de la división femenil.

► Lo que sigue para Vaquer e Iyo Sky

La chilena suma un triunfo clave que la coloca en la órbita de las grandes estrellas, mientras Iyo Sky, pese a la derrota, reafirma su estatus como una de las luchadoras más completas y espectaculares del mundo.