Wrestlepalooza: Cody Rhodes retuvo el Campeonato WWE ante Drew McIntyre

Después del encuentro en el cual CM Punk y AJ Lee derrotaron a Seth Rollins y Becky Lynch, y después del anuncio de que Stephanie McMahon ingresará al Salón de la Fama WWE, comenzó la lucha estelar de Wrestlepalooza.

► La lucha

El principal detalle con esta contienda era el hecho de que le tocó el turno estelar en un evento cuyos principales atractivos eran la lucha de John Cena contra Brock Lesnar y la de Punk y Lee vs. Rollins y Lynch. Y a esto hay que sumarle que Drew McIntyre no ha dado una en la era de Triple H. Es por ello que se si bien se esperaba una lucha decente, no se auguraban sorpresas.

McIntyre siempre luce como una megaestrella. Tiene la estatura, el físico y, sobre todo, las habilidades como para llevar sobre sus hombros a cualquier empresa. Pero no la actual WWE.

► Momentos clave

McIntyre dominó la lucha, aunque fallaba los Claymore que podían darle el triunfo. En uno de ellos, Cody Rhodes le aplicó la cruceta que vemos en la foto. En otro, abajo del ring, Rhodes se hizo a un lado y el escocés se estrelló en la mesa de comentaristas.

Después de eso, no pudo ejecutar su Claymore en el ring porque se dolió de la rodilla. Rhodes aprovechó para aplicarle Cody Cutter desde la tercera seguido de un Cross Rhodes para retener el título.

► ¿Y ahora qué?

Una nueva derrota para Drew McIntyre. Aunque podría encontrarse el pretexto para una revancha, lo más probable es que Cody tenga que esperar a su próximo retador. ¿Será acaso su segundo encuentro con Brock Lesnar?