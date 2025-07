Como ganador del King of the Ring, Cody Rhodes luchará por un título mundial de WWE en SummerSlam. Presumiblemente, elegirá el Campeonato Indiscutible que John Cena ostenta después de destronarlo en WrestleMania y de haberlo retenido en última ocasión ante CM Punk en Night of Champions.

Falta justamente un mes para que se celebre la primera noche de la «Biggest Party of the Summer» el 2 de agosto en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Es de suponer que la lucha por el cinturón se disputará al día siguiente para cerrar este gran evento premium anual.

Y Cody ya está pensando en qué pasará entonces. Sin olvidarse de lo que ocurrió el 20 de abril. Durante una reciente entrevista con Busted Open Radio, Rhodes comenta:

«SummerSlam… no quiero llegar al punto de hacer promesas. Pero puedo decirte que el objetivo con SummerSlam es — si la gente sintió algo respecto a WrestleMania — asumo todo el crédito y la responsabilidad por quizás no haberse sentido satisfechos. Me gustaría llevarlos hasta la meta con SummerSlam. Estoy deseando mucho volver a hacer este baile otra vez.»