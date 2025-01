WrestleMania 41 será en Las Vegas. WrestleMania 42 sería en Nueva Orleans. Y WrestleMania 43 quizá Indiana. Londres parece lejos de albergar el gran evento de WWE. O cualquier otra ciudad de Reino Unido, aunque la capital sería el destino más seguro. Sin embargo, Sadiq Khan, alcalde de la ciudad, no se rinde, como expresa en una reciente entrevista con The Daily Star.

► WrestleMania en Reino Unido

Y apenas 24 horas después de que los fanáticos en el Reino Unido expresaran su furia al enterarse de que WrestleMania en Londres parece estar más lejos que nunca, el alcalde Sadiq Khan declaró al Daily Star que aún podría suceder.

En julio del año pasado, WrestleMania parecía estar encaminada hacia el Reino Unido tras una reunión sorpresa entre el alcalde de Londres y el jefe de WWE, Triple H.

En ese momento, Khan dijo: “Estoy encantado de haberme reunido hoy con el miembro del Salón de la Fama de WWE, Paul ‘Triple H’ Levesque, y el presidente de WWE, Nick Khan, para discutir cómo podemos trabajar para que Londres sea el primer destino internacional de WrestleMania”.

Aunque muchos señalaron que Canadá ya había albergado el evento, por lo que el Reino Unido sería el segundo, el punto de que Londres sea sede de WrestleMania sigue siendo válido.

Incluso Paul “Triple H” Levesque afirmó que la emoción por llevar el “show de shows” a la ciudad era “palpable”, algo que desde entonces ha sido insinuado por muchas estrellas británicas.

Sin embargo, desde entonces, nada había avanzado… hasta ahora.

En declaraciones exclusivas al Daily Star, un portavoz del alcalde de Londres afirmó: “Londres tiene un gran historial en albergar los eventos deportivos internacionales más importantes del mundo. El alcalde sigue decidido a traer aún más deportes internacionales a Londres, incluyendo el primer WrestleMania internacional organizado por el Reino Unido, y continúa discutiendo oportunidades futuras. El alcalde quiere consolidar la reputación de Londres como la indiscutible capital deportiva del mundo, mientras trabajamos juntos para construir una mejor ciudad para todos”.

Según lo que se sabe, los británicos podrían tener que esperar al menos hasta 2028 para WrestleMania en el Reino Unido, con el estadio de Wembley como el destino más probable y obvio.

Wembley fue usado por última vez por WWE para albergar SummerSlam en 1993, aunque los rivales de All Elite Wrestling lo utilizaron en 2023 y 2024 para sus importantes shows All In, antes de mudarse a Texas este año.