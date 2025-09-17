Ya es oficial: WrestleMania 43 será en Arabia Saudita. Las opiniones, tanto positivas como negativas, no dejan de sucederse. Veamos qué piensa Kevin Nash. Siempre es interesante escuchar al miembro del Salón de la Fama de la WWE, más aún cuando se trata de una cuestión tan controvertida.

► En palabras de Kevin Nash

Sobre WrestleMania 43 en Arabia Saudita:

“Vi una nota de que WWE va a anunciar que WrestleMania 43 será en Arabia Saudita. Sé que están haciendo cosas allá, como el Royal Rumble, por el que reciben 55 millones de dólares; normalmente son 50 por evento, un poco más por el Rumble. Para WrestleMania escuché que serían 100 millones. Es un acuerdo muy lucrativo, entiendo por qué lo hacen, pero trae muchas preguntas logísticas, como el Salón de la Fama. Seguramente harán base en Europa, grabarán cosas previas allí y luego llevarán la semana de WrestleMania a Arabia, como el Super Bowl. Incluso podrían grabar el Salón de la Fama, como pasó en 2020 durante la pandemia, que no afectó tanto.”

Sobre la relevancia de WrestleMania en Arabia:

“No sé por qué le doy más importancia, al final es otro show. Si el Royal Rumble puede ser allá, lo entiendo. Pero, ¿qué sigue, hacer el Super Bowl en Arabia Saudita? Incluso he escuchado rumores de que pronto habrá dos WrestleMania al año, lo que para mí le quitaría importancia. No puedes sacrificar el producto por dinero rápido. ¿Qué sigue, un WrestleMania al mes? Ponlo en Arabia, ponlo en Kiev… Si el acuerdo con Netflix termina siendo un desierto de lucha libre, la gente hará lo que sea por ver un evento premium.”

Sobre plataformas de streaming y precios:

“Estoy tratando de asimilar qué voy a hacer, porque las cadenas están cambiando. Tengo DirecTV; vi que ESPN estará en mi paquete de Verizon FiOS, pero no sé si subirá de precio. Peacock ya subió. Mi esposa me dice: ‘¿En serio? Rentas películas a 24,99 dólares como si nada, a veces dos por noche’. Y yo le respondo: ‘Sí, es mi elección’. Pero si la NFL pone todo en streaming, yo no voy a pagar 13 servicios para ver fútbol americano. Amo la NFL, pero no voy a hacerlo. Veré SportsCenter y ya.”

Sobre el futuro de WWE y TKO:

“Alguien me preguntó si TKO podría soltar WWE y volver a ser privada. No lo creo. Ya se ha vuelto una empresa pública, hay demasiados accionistas, bonos y sueldos vinculados a las acciones. No veo cómo podrían revertir eso. Además, financieramente les va bien.”

Sobre salud y entrenamiento:

“Me preguntaron por péptidos para entrenamiento de fuerza. El CJC 1295 es bueno, pero debe estar mezclado con ipamorelina. El problema es que conseguirlo real es casi imposible; yo tuve que usar Tesamorelina, que sirve más para quemar grasa visceral y potenciar la hormona del crecimiento. No me ha hecho ganar masa, pero tampoco quiero, porque estoy intentando interpretar a un hombre de 70 años.”