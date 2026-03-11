WrestleMania bajo presión: ¿Por qué WWE parece no encontrar el rumbo?

Nos encontramos en una etapa crítica del calendario de WWE. El camino hacia WrestleMania entra en su fase decisiva, y la compañía está a pocas semanas de celebrar el evento más importante de todo el año. En este punto, WWE debería tener perfectamente definidos sus planes creativos y las direcciones de sus principales rivalidades. Sin embargo, todo parece indicar que la situación es mucho más incierta de lo que debería.

Por segundo año consecutivo, da la impresión de que Paul Levesque no tiene completamente claro qué camino tomar con algunas de las historias más relevantes de la programación. Aunque en los últimos años su liderazgo creativo fue recibido con entusiasmo por gran parte de los aficionados, el panorama actual sugiere que varias rivalidades todavía no han encontrado el rumbo adecuado en el momento más importante de la temporada.

► Un contexto complicado tras los premios del Wrestling Observer

Parte de la tensión que rodea a WWE en las últimas semanas podría estar relacionada con los resultados de los premios anuales otorgados por Wrestling Observer Newsletter. En dichos premios, votados por aficionados, la empresa recibió varios de los llamados “premios negativos”, galardones que destacan los aspectos más criticados del año dentro de la industria.

Desde el anuncio de esos resultados, la percepción entre algunos seguidores es que WWE —y varios de sus propios luchadores— han reaccionado con cierta inseguridad. Más que refutar las críticas con historias sólidas y decisiones creativas contundentes, en ocasiones parece que la programación ha reforzado precisamente algunas de las dudas que los votantes señalaron.

Esto ha alimentado la narrativa de que WWE atraviesa un periodo irregular. No necesariamente se trata de una crisis profunda, pero sí de una etapa en la que la compañía no parece encontrar la consistencia creativa que en otros momentos caracterizó a su producto.

► La presión sobre la dirección creativa

De cara a WrestleMania, la presión es evidente. WWE no puede permitirse otro evento que termine generando críticas negativas entre los aficionados y los analistas. WrestleMania no solo es el mayor espectáculo del año, sino también la vitrina más importante de la empresa frente al público global.

Además, algunos informes señalan que la venta de boletos para el evento no avanza al ritmo esperado. Si esta tendencia se mantiene, inevitablemente parte de la responsabilidad recaerá sobre la dirección creativa encabezada por Paul Levesque.

La conversación también se ha trasladado a las redes sociales, donde cada vez es más común encontrar debates entre aficionados sobre el futuro de Levesque como jefe creativo de WWE. Aunque su posición dentro de la empresa sigue siendo sólida, la expectativa en torno a WrestleMania es tan alta que cualquier resultado por debajo de lo esperado podría reavivar esas dudas.

► Un WrestleMania que podría marcar el rumbo del año

En definitiva, WWE se encuentra ante un momento clave. Las próximas semanas serán determinantes para consolidar las historias principales, generar entusiasmo entre los fans y demostrar que la compañía todavía puede ofrecer el espectáculo que ha convertido a WrestleMania en el evento más grande de la lucha libre profesional.

Si WWE logra encauzar sus rivalidades y construir un cartel sólido, WrestleMania podría convertirse en el punto de inflexión que devuelva la confianza tanto a los aficionados como a la propia empresa. Pero si las dudas actuales continúan, el evento podría terminar reforzando las críticas que han rodeado a la compañía en los últimos meses.