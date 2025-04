Pasado y presente de WrestleMania: «Ahora es mejor para todos»

WWE va a celebrar WrestleMania 41 los días sábado 19 y domingo 20 de abril en el Allegiant Stadium en Las Vegas (Nevada). Será la sexta edición del gran evento que se reparta en dos noches, algo que la compañía comenzó a hacer en WrestleMania 36 en 2020 después de las protestas de muchos fanáticos con motivo del demasiado extenso WrestleMania 35, que en realidad fue solo la gota que colmó el vaso.

. @RealLAKnight will defend the United States Championship against Jacob Fatu at #WrestleMania ! 🏆🇺🇸

Por ejemplo, mientras habla en Casino.or, el miembro del Salón de la Fama Kurt Angle se acuerda que también fue excesivamente largo WrestleMania 19, donde él mismo cerró el show enfrentando a Brock Lesnar por el Campeonato WWE, apuntando que la decisión de pasar de una a dos noches fue correcta y que en la actualidad «The Grandest Stage of Them All» es mejor para todo el mundo.

«Roman Reigns vs. CM Punk vs. Seth Rollins va a ser una gran lucha, potencialmente la mejor de la noche, tal vez incluso mejor que Cody Rhodes vs. John Cena. Creo que Roman Reigns se llevará la victoria, pero espero que sea uno de los combates de WrestleMania.

En cuanto al formato actual de WrestleMania, antes era realmente difícil hacerlo todo en una sola noche. Me alegra que lo hayan dividido en dos noches. Es más dinero para la compañía, y aunque sé que a los fans les encanta, pedirles que estén siete horas seguidas es mucho. Es mucho más llevadero para ellos verlo en dos sesiones de tres horas y media. Hacerlo todo en una sola tanda de siete horas… eso es demasiado. +

Cuando luché contra Brock Lesnar en WrestleMania 19, no me malinterpreten, los fans fueron geniales, pero ya estaban cansados para cuando nos tocó salir al ring. No estaban tan emocionados como tal vez deberían haber estado, era como ‘¡y ahora el siguiente!’ En general, creo que WWE tomó la decisión correcta al dividirlo en dos noches.»