WrestleMania 43 se realizaría en Arabia Saudita

La WWE podría llevar su evento más importante, WrestleMania, a Arabia Saudita en 2027, lo que marcaría un hecho histórico al convertirse en la primera edición realizada fuera de Estados Unidos desde su creación en 1985. El anuncio fue hecho por Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento (GEA), aunque la compañía aún no lo ha confirmado de manera oficial. Sin embargo, la solidez de la relación entre la WWE y el gobierno saudí hace que la información sea altamente probable.

► Los eventos de WWE en el extranjero

A lo largo de los años, la WWE ha llevado grandes espectáculos a escenarios internacionales. Entre ellos destacan SummerSlam 1992 en Wembley Stadium, Londres, con más de 80 mil asistentes, y Beast in the East 2015 en Tokio, Japón. En la última década, Arabia Saudita ha sido clave para la expansión de la empresa, con eventos como Crown Jewel, Greatest Royal Rumble y King & Queen of the Ring, fruto del acuerdo firmado en 2018 con la GEA.

La posible elección del reino como sede también responde a la iniciativa Visión 2030, impulsada por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, cuyo objetivo es diversificar la economía saudí, potenciar el turismo y consolidar al país como epicentro de entretenimiento deportivo. Con infraestructura de primer nivel, como el Jeddah Superdome y el King Saud University Stadium, y un respaldo financiero millonario, Arabia Saudita cuenta con las condiciones ideales para un espectáculo de la magnitud de WrestleMania.

► WrestleMania 42 en Las Vegas

En la ruta previa, después de WrestleMania 41 en Las Vegas, la edición número 42 también se hará en ese recinto, que parecía que podría convertirse en su casa.

De confirmarse oficialmente, WrestleMania 2027 en Arabia Saudita no solo rompería con la tradición de más de cuatro décadas en territorio estadounidense, sino que también consolidaría la alianza entre la WWE y el reino, abriendo un nuevo capítulo en la historia de la lucha libre profesional.