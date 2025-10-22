WrestleMania 43 en Arabia Saudita: ¿Qué piensa JBL?

El miembro del Salón de la Fama de la WWE John «Bradshaw» Layfield habla sobre WrestleMania 43 en Arabia Saudita mencionando a The Rock, Stone Cold y más.

► WrestleMania 43 en Arabia Saudita

Participación en el gran evento de 2027

«Déjame decirte algo: si llaman contestaré el teléfono. Sé que no tengo ninguna indicación de que vaya a hacer algo, pero va a ser un show divertido y van a ver muchas leyendas allí. Va a ser increíble. Este show va a ser absolutamente fantástico. Me encantaría ser parte si me lo piden. No tengo idea si lo harán o no«.

Leyendas y estrellas invitadas

«Se especula que The Rock estará allí y Stone Cold también. Será interesante ver qué leyendas regresan. Hemos escuchado a Eric Bischoff decir que estaba en WWE cuando hicieron el primer show en Arabia Saudita y supuestamente buscaban a chicos como Ultimate Warrior y Yokozuna que lamentablemente ya no están con nosotros. Claramente sabían lo suficiente de lucha libre para decir: Queremos todas las grandes estrellas. Será interesante ver para quién abren la chequera«.

Impacto y percepción de Arabia Saudita

«Creo que la gente que vea Arabia Saudita a menos que tengan prejuicios cambiará su opinión sobre lo que está pasando. Algunas personas no lo harán y lo entiendo. No estoy diciendo que el mundo vaya a estar perfecto. Sé mejor que eso. Pero va a ser un show increíble y los fans realmente lo van a disfrutar. Cuando pase un día o dos toda la exageración sobre entradas agotadas desaparecerá y el hype del evento dominará y la gente solo querrá verlo. Este podría ser el WrestleMania más grande de la historia por ser el primero en Arabia Saudita«.

Eventos y programación en Estados Unidos

«Si los fans no tienen algo se les va a dar algo. Estoy convencido de eso. Estos tipos son algunos de los mejores empresarios del mundo. Ya sea WrestlePalooza u otra cosa creo que es una gran idea tenerlo. Los fans quieren vivirlo y ser parte de lo que aman durante todo un fin de semana. Quieren llegar un jueves y salir un martes y ver todos los shows y ser parte de todo WWE encontrará la manera de que eso suceda«.

Competencia y oportunidades para otras empresas

«Podrían hacer programación paralela pero hay que tener cuidado con lo que se pide. No estoy seguro de que haya una compañía que deba pelear esa batalla. WWE podría incluso organizar su propio mega fin de semana aquí. No lo dudaría para nada. Son muy buenos haciendo negocios podrían competir contra ellos mismos. Si hay un gran evento en América con NOAH, Triple A, TNA y tal vez NXT eso podría ser una locura. Tener un mega fin de semana de lucha en diferentes continentes podría ser increíble«.