El director de contenido de WWE, Triple H, junto a celebridades tales como IShowSpeed, Peyton Maninng o Jon Bernthal hablan de ideas para WrestleMania 42. Lo vemos en un reciente video que la compañía ha subido a su canal de YouTube.

► Ideas para WrestleMania 42

Peyton Manning

«Eli (su hermano y también leyenda de la NFL) y yo hacemos equipo en WrestleMania».

Lin-Manuel Miranda

«Dominik Mysterio, el musical».

Triple H

«¿En serio?».

Tyrese Haliburton

«Estoy trabajando para regresar (a la NBA; a finales de la temporada pasada sufrió una grave lesión) pero quizá no sea en la cancha sino en el ring».

Tony Hinchcliffe

«Yo saliendo de WrestleMania como nuevo Campeón Femenil WWE».

Triple H

«Me estoy empezando a arrepentir de haber pedido esto».

Eric André

«¡Triple H, dime cuando puedo luchar!».

Triple H

«¿Acaso esto es legal?».

Pete Davidson

«¿Un combate de equipos?».

Jon Bernthal

«¡Yo soy tu hombre, déjame luchar, Paul!».

Lil Yachty

«Yachty al habla. Esto es lo que estoy pensando».

Triple H

«Va a ser un largo camino a WrestleMania…».

Ahora, a los lectores de Superluchas, ¿qué combates les gustaría ver en WrestleMania 42?