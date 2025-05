WrestleMania 42 cambiará de sede

WrestleMania 42 estaba programado para el 11 y 12 de abril de 2026 en Nueva Orleans, e incluso The Rock ayudó a anunciar el Superdome como sede oficial hace unos meses; sin embargo, este jueves, sin previo aviso la compañía canceló la fecha y la sede. Un comunicado conjunto de la WWE y la Fundación Deportiva del Gran Nueva Orleans simplemente indicó que el evento «se trasladaría de la fecha actual de 2026 a un año posterior», aunque les garantizó la sede de Money in the Bank del próximo año.

► WrestleMania 42 regresaría a Las Vegas

Con esta noticia podemos decir nuevamente que WrestleMania 42 no tiene sede, todavía, pero parece que en una actualización se pudo conocer que Las Vegas está muy cerca de cerrar el acuerdo para llevar de vuelta el evento a la zona.

Según PWInsider Elite, la WWE y la ciudad de Las Vegas están en conversaciones avanzadas para traer WrestleMania de vuelta al Allegiant Stadium el próximo año. Si bien el acuerdo aún no está finalizado, sus fuentes afirman que está «muy cerca de concretarse».

La misma fuente también mencionó que, si el acuerdo se concreta, WrestleMania 42 se celebraría el fin de semana del 18 y 19 de abril de 2026, una semana después de las fechas originales anunciadas para Nueva Orleans antes de que se cancelara ese plan, y que coincide con la misma época del año en que se celebró la edición más reciente.

En todo caso, WWE aún no ha emitido un comunicado oficial sobre la realización de WrestleMania 42, pero todo apunta a que se conocerá muy pronto, aunque parece que las partes han quedado muy satisfechas con el espectáculo que se llevó a cabo en el pasado mes de abril.