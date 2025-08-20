WrestleMania 41: WWE superó a Post Malone y Shakira

La Autoridad del Estadio de Las Vegas revela que WrestleMania 41 reunió a más de 58,000 personas el sábado y 60,000 el domingo, superando conciertos y estableciendo un nuevo récord de asistencia para la WWE. Así nos informa nuestro compañero Brandon Thurston desde el sitio web especializado Wrestlenomics.

«WrestleMania 41 registró una asistencia de 58,538 personas el sábado y 60,103 el domingo, según un documento hecho público por la Autoridad del Estadio de Las Vegas (LVSA).

No está claro si estas cifras reflejan boletos distribuidos o vendidos, ni si los asistentes en suites están incluidos en los totales. Se ha solicitado aclaración a la LVSA y este informe se actualizará si la organización responde.

Estos números son bastante cercanos, aunque ligeramente menores, a las estimaciones finales de WrestleTix: 60,151 para el sábado y 61,389 para el domingo.

La propia WWE anunció asistencias ligeramente superiores: 61,467 el sábado y 63,226 el domingo, posiblemente incluyendo a los asistentes en suites.

Cada fuente—LVSA, WrestleTix y WWE—indicó que la asistencia del domingo fue un 2% a 3% mayor que la del sábado.

El informe de “Actividad del Estadio” de la LVSA también indica que el 81% de los asistentes el sábado y el 84% el domingo eran de fuera de la ciudad. Casi todos viajaron específicamente a Las Vegas para WrestleMania: 98% el sábado y 97% el domingo.

Los eventos de WrestleMania fueron los de mayor asistencia del trimestre de abril a junio en el Allegiant Stadium, superando a conciertos de Post Malone (53,738), Kendrick Lamar (52,328), Coldplay (49,950 y 50,518), AC/DC (48,899) y Shakira (46,120).

La información sobre asistencia se hizo pública antes de la reunión trimestral de la autoridad programada para el jueves.

Cada día de WrestleMania de este año posiblemente estableció un récord histórico de recaudación para un evento individual de lucha libre profesional. La LVSA no reveló cifras de ingresos por venta de boletos, pero un comunicado de WWE en abril confirmó que el evento de dos días batió un nuevo récord de taquilla de WrestleMania, superando el récord anterior de $38.5 millones de 2024 en Filadelfia ($36.1 millones sin cargos de boletos).

Las Vegas volverá a ser sede de WrestleMania en 2026″.