En la segunda lucha de la Noche 1 de WrestleMania 41, Kofi Kingston y Xavier Woods, de The New Day, se consagraron como nuevos Campeones Mundiales de Parejas WWE al vencer a Erik e Ivar de The War Raiders en una interesante lucha, que terminó en controversia.

La lucha comenzó con The New Day atacando a The War Raiders. Ivar entró al relevo y Erik lo lanzó en plancha sobre Xavier Woods y Kofi Kingston en ringside. Ivar luego conectó una plancha cruzada sobre ambos y le dio el relevo a Erik.

► Así fue como The New Day ganaron el Campeonato Mundial de Parejas WWE

Erik lanzó a Woods hacia Ivar, quien lo impactó con una plancha cruzada desde la cuerda superior. Kingston ingresó y aplicó una guillotina sobre Erik mientras estaba colgado en la cuerda inferior, seguido de un Famouser, y le dio paso a Woods.

Woods mantuvo el castigo sobre Erik y volvió a dar el relevo a Kingston. Erik entonces lanzó a Kingston sobre Woods y le dio el relevo a Ivar. Ivar estrelló a Kingston contra la lona, le aplicó una plancha cruzada y luego un sentón bombazo. Kingston reaccionó con una patada giratoria a la cabeza y le dio entrada a Woods.

Ivar impactó a ambos con un codazo giratorio en el aire desde las cuerdas, pero Kingston volvió al combate y golpeó la espalda de Ivar con varios derechazos. Kingston sostuvo a Ivar mientras Woods subía por la cuerda intermedia, pero Erik lo interceptó con un golpe en el aire e Ivar sorprendió a Kingston con una patada giratoria.

Ivar luego aplicó un moonsault sobre Kingston e intentó cubrirlo, pero Woods rompió la cuenta con un codazo desde lo alto. Woods golpeó a Erik con una patada y rodillazo a la cara, pero Erik lo castigó con una rodilla propia y dio el relevo a Ivar. Finalmente, Woods subió a lo alto mientras Kingston sostenía a Ivar, y conectó un doble pisotón desde la tercera cuerda para darle la victoria a The New Day.