WrestleMania 41: Se confirma combate de tres esquinas por el Campeonato Mundial Femenil

Las cosas en el Campeonato Mundial Femenil están que arden, y tras mucho estira y afloja entre Iyo Sky, Bianca Belair y Rhea Ripley, se decidió que el combate por ese título en WrestleMania incluirá a las tres gladiadoras.

Bianca ganó su pase al evento magno tras imponerse en Elimination Chamber. Originalmente, debía enfrentar a Rhea Ripley, pero antes de que eso sucediera, Iyo le arrebató el cetro a la campeona.

Desde entonces, las faltas de respeto hacia la nueva monarca no dejaron de acumularse. Después de semanas intentando resolver el conflicto, finalmente Adam Pearce aceptó que las tres luchadoras participaran en la lucha.

Put some RESPECT on IYO SKY’s name! 👊#WWERaw pic.twitter.com/j7OEIZsT3o

— WWE (@WWE) April 8, 2025