Es OFICIAL: ¡John Cena venció a Cody Rhodes en WrestleMania 41! ¡John Cena es el NUEVO Campeón Indisputable WWE! ¡John Cena SUPERÓ a Ric Flair con 17 campeonatos mundiales oficialmente reconocidos por WWE! Todo esto acaba de ocurrir en la Noche 2 de WrestleMania 41, desde el Allegiant Stadium en Las Vegas – Paradise, Nevada. Eso sí, la lucha fue bastante floja. Se esperaba mucho más, mucha más emoción.

Ante los ojos de más de 63 mil personas presentes, Cena logró vencer a Rhodes en una lucha interesante y dinámica. Tras la toma de réferi inicial Cody tomó la iniciativa con una llave a la cabeza y una tacleada de hombro que envió a Cena fuera del ring. Tras un nuevo forcejeo, Cody lo dominó con un candado a la cintura, pero Cena revirtió con una toma a la cabeza y lo derribó.

Cody respondió con una corbata que mandó a volar a Cena y unas patadas voladoras que volvieron a sacar a Cena del cuadrilátero. Cody se lanzó con un tope suicida y lo devolvió al ring. Cena lo interceptó con un derechazo y retomó el control con una llave a la cabeza. Luego, conectó una patada ilegal al romper el contacto en la esquina y castigó con golpes, una patada a la cabeza y un lazo al cuello. Siguió con una catapulta que estrelló a Cody contra la cuerda inferior y luego con otra botaza al rostro.

Cena aplicó dos lazos consecutivos para una cuenta de dos, y lo mantuvo a ras de lona con un candado al cuello. Aunque Cody reaccionó con golpes, Cena le aplicó un azotón giratorio contra la lona para otro toque de espaldas en dos segundos. Tras un látigo irlandés, Cena lo frenó con una patada y un tornado DDT para un conteo cercano a tres. Cena conectó dos tacleadas voladoras seguidas de un Blue Thunder Bomb, y se preparó para el Five Knuckle Shuffle, pero Cody lo detuvo con un piquete a los ojos.

Cody siguió con un powerslam, una Beautiful Disaster Kick y un Cody Cutter para una cuenta de dos. Cody lanzó una serie de golpes y buscó un codazo volador, pero Cena lo sorprendió con una zancadilla y aplicó el Attitude Adjustment para un conteo cercano a tres, seguido ahora sí del Five Knuckle Shuffle. Intentó un segundo Attitude Adjustment, pero Cody lo invirtió con un sunset flip.

Cena le golpeó la zona íntima en el esquinero con una patada y ejecutó un Super Attitude Adjustment desde lo alto, pero Cody resistió. Cena buscó un Rocker Dropper, pero Cody lo invirtió en un powerbomb para otra cuenta de dos segundos. Luego conectó un Cody Cutter desde el esquinero, pero Cena volvió a resistir. Cody buscó el Cross Rhodes, pero Cena lo transformó en un Attitude Adjustment y aplicó el STF.

Cody alcanzó las cuerdas, pero Cena lo arrastró al centro y lo aplicó de nuevo. Cody lo empujó, y Cena golpeó accidentalmente al réferi. Cody logró aplicar el Cross Rhodes, pero no hubo nadie para contar. Cena retiró el protector del esquinero y lanzó a Cody dos veces contra el metal expuesto antes de aplicar otro Attitude Adjustment, que solo le dio una cuenta de dos.

Entonces sonó la música de Travis Scott, quien se acercó lentamente al ring. Cena lo subió a la ceja del encordado, le levantó la mano y lo señaló, mientras sujetaba a Cody. Cody se liberó y le aplicó un Cross Rhodes a Cena. Cuando el réferi contó, Travis sacó violentamente al réferi del ring para interrumpir la cobertura. Cody enfrentó a Travis, lo retó a repetirlo y luego lo derribó con un Cross Rhodes.

Tras sacarlo del ring, Cody discutió con Cena por el título. Ambos forcejearon por el cinturón, hasta que Cody lo dominó, pero dudó ante el pedido de clemencia de Cena y Cena aprovechó para golpearlo con un golpe bajo, seguido de un fuerte golpe a la frente con la correa de campeonato. Cena hizo que el réferi regresara en sí y cubrió a Cody para llevarse la victoria. Luego del combate, Travis Scott volvió al ring y celebró junto a John Cena.

WWE Championship Title Match: #JohnCena defeats Cody Rhodes and is now the 17-time World Champion! Thoughts??? | #WWE #WrestleMania pic.twitter.com/6NbOvOjGXb pic.twitter.com/GKOZEptnfo

— Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews_) April 21, 2025