WrestleMania 39: Bianca Belair retuvo el Campeonato de RAW

Una vez más, Asuka tuvo la oportunidad de convertirse en campeona en WrestleMania, algo que no ha podido hacer desde su llegada a WWE, por lo que ahora intentaría llevarse la victoria contra Bianca Belair.

La Superlativa llegó un largo reinado a este combate y no dejaría que la Emperatriz del Mañana terminara con su dominio dentro de la marca roja.

Era de esperarse que ambas luchadoras darían un combate digno de WrestleMania, donde las gladiadoras sacaron lo mejor de su repertorio con fuertes golpes y castigos.

Bianca se lanzó con todo contra Asuka, a quien dominó con patadas y golpes en los primeros minutos. Pero era de esperarse que la japonesa no iba a perder así de fácil y pronto reaccionó con patadas y ataques fuertes.

La campeona, pese a tener una rival complicada en Asuka, nunca se aminoró y buscó a toda costa responder a los ataques de la retadora, quien se vio sorprendida por la fuerza de Belair.

Asuka buscó a como diera lugar tomar el control del encuentro, pero Bianca supo revertir cada uno de los ataques de la japonesa, aunque ninguna de los dos pudo definir el encuentro.

Después de resistir varios golpes de Asuka, Bianca aplicó un superplex contra su rival; sin embargo, no pudo completar el conteo de tres segundos. Pero aunque Asuka también sacó todo lo que tiene en su arsenal, tampoco podía llevar a los tres segundos a la monarca.

El duelo se quedó trabado por un par de minutos, pues ninguna parecía que se fuera a llevar el duelo. Asuka lanzó The Myst, pero Bianca la escibió y cuando intentó un Kiss of the Death, la Emparetriz revirtió con un Armbar, pero de forma increíble Bianca levanto y ahora sí pudo conectar el Kiss of the Death, para finalmente llevarla al conteo y quedarse con la victoria.