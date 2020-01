WrestleMania 36: planes para el cierre de su cartel a día de hoy

La semana pasada una imagen recorrió la comunidad luchística de internet. En ella, se mostraba la fotografía del presunto cartel concretado a día de hoy para WrestleMania 36, que algunos tomaron como real. Sin embargo, aquí confirmamos su condición de fraude, considerando también que varios de los combates expuestos no lucían factibles para esta próxima edición de «The Showcase of the Inmortals».

No obstante, por época del año sí que nos encontramos en las fechas habituales de concreción del grueso del menú de cada WrestleMania. Aunque si echamos la vista atrás a hace apenas 12 meses, esta dinámica quedó truncada. Porque a apenas mes y medio de WrestleMania 35, Dave Meltzer reportó que WWE no había fijado todavía como tal el programa para su PPV más importante. Cambio de dinámica que podría haber supuesto un inicio de tendencia si tenemos en cuenta los últimos reportes de Fightful.

► Una WrestleMania 36 «muy abierta»

Estas son noticias que lucen delicadas en este momento, pero aquellos con los que hemos hablado en WWE dicen que WrestleMania sigue ‘muy abierta en muchos sentidos’. En este momento en años previos, ya estaría circulando el cartel definitivo de WrestleMania, pese a que se ha guardado más en secreto durante los últimos años. En este punto, ninguna de las personas con las que hemos hablado ha visto un cartel filtrado o algo relacionado con ello. Se ha dicho a varios del Performance Center que ‘estén listos’ en caso de que haya un hueco en WrestleMania para ellos. La mayoría de aquellos con los que hemos hablado lo ven como algo positivo y un cambio bien recibido en comparación a años anteriores. Un luchador dijo que les hace pensar que WWE apostará por quién luzca más candente para ciertos huecos, en vez de intentar hacer que ciertos talentos luzcan candentes para que encajen en los roles que ya han decidido para ellos.

En 2019, se apuntó a que uno de los motivos de la demora creativa venía motivada por ciertas lesiones de peso. Hoy, parece que los motivos serían otros, pues a excepción de Jeff Hardy, Nia Jax y Lars Sullivan, el resto de Superestrellas que pueden considerarse material de WrestleMania 36 están disponibles. Por ejemplo, caso de Cain Velasquez, quien ya anunció su participación en el Rumble y parece tendrá su revancha con Brock Lesnar en el magno evento.