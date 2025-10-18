WrestleDream 2025: ¿Posibles restricciones a AEW?

AEW ha visitado el estado de Missouri en varias ocasiones -por ejemplo, en Dynasty 2024, donde Chris Jericho derrotó a Hook para ganar el Campeonato FTW en un combate bajo las reglas del propio título– antes del próximo WrestleDream 2025, siempre sin problemas. Pero, ¿y si los hay en el nuevo PPV?

► ¿Restricciones en AEW WrestleDream?

Según apunta nuestro compañero Bryan Alvarez del Wrestling Observer, algunas luchas del evento, como el “I Quit Match” entre Darby Allin y Jon Moxley, podrían verse afectados por las normas de Missouri. Unas de ellas, como puede leerse en el sitio web del Departamento de Atletismo, señala:

“Ningún competidor de lucha puede utilizar objetos o accesorios con la intención deliberada de provocarse una laceración a sí mismo o a su oponente.”

“El uso intencional de objetos o accesorios durante un combate debe ser comunicado a la Oficina de Atletismo antes del evento y aprobado por el inspector presente. Esto incluye cualquier sustancia o gel que simule sangre.”

En otra también se lee lo siguiente y nos hace pensar en las veces que los propios Allin y Moxley han usado una bolsa de plástico para asfixiar a sus oponentes:

«Las siguientes acciones están prohibidas: Inhibir la respiración cubriendo simultáneamente la nariz y la boca«.

La Sección 18 también responsabiliza al promotor del evento, Tony Khan, por la conducta de luchadores y personal, exigiendo que todo se desarrolle de manera segura y ordenada. Cualquier infracción puede derivar en sanciones para la empresa promotora.