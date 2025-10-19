Este sábado se celebró AEW WrestleDream 2025, y el primer combate del show principal fue el que protagonizaron Jamie Hayter contra Thekla, en el cual nadie más podía estar presente en el ring.

► Jamie Hayter y Thekla tuvieron un brutal combate

La lucha comenzó con ambas mujeres atacándose sin piedad, llevando la acción rápidamente fuera del ring, y aunque Hayter utilizó las barricadas a su favor, Thekla logró reponerse y contraatacar, llegando inclusive a aplicar su característica maniobra «La Tarantula» en las cuerdas, sometiendo a su rival. A partir de allí, la acción fue de ida y vuelta y muy física.

El final fue dramático, luego de que Thekla conectó una lanza que parecía darle la victoria, la ex Campeona Mundial AEW logró poner el pie bajo la cuerda en el último segundo, y eventualmente contraatacó con un poderozo lazo, antes de aplicarle su remate, el «Hayterade», para asegurar la victoria por cuenta de tres, poniendo fin a este buen combate que dio una demostración de la profundidad de talento que existe en la división femenil de AEW.