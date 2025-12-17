WrenQCC sorprende a Fatal Influence y se lleva una victoria

La división femenil por parejas de NXT sumó un nuevo capítulo con el enfrentamiento entre Fatal Influence, integrado por Fallon Henley y Lainey Reid, y el joven equipo de Wren Sinclair y Kendal Grey, conocido como WrenQCC. Para Sinclair y Grey, el combate representaba una oportunidad clave para consolidarse frente a un equipo ya establecido.

Fatal Influence dejó claras sus intenciones desde el inicio, atacando por sorpresa y tomando el control inmediato. Con relevos constantes y castigos bien coordinados, Henley y Reid buscaron neutralizar cualquier intento de reacción, obligando a WrenQCC a resistir bajo presión.

Fallon Henley y Lainey Reid se enfocaron en aislar a Sinclair, combinándose con patadas, llaves de sumisión y ataques en la zona de las cuerdas. La intervención de Jacy Jayne desde ringside permitió que Fatal Influence mantuviera la ventaja, frustrando cada intento de escape de Wren.

El combate entró en una fase caótica, con intentos de intervención desde ringside y ataques cruzados dentro del cuadrilátero. Grey neutralizó las distracciones y permitió que Sinclair se lanzara sobre Jayne y Reid, despejando el camino para el desenlace.

► Momentos clave

En medio de la confusión, Kendal Grey atrapó a Fallon Henley en un armbar profundo en el centro del ring. Sin posibilidad de recibir ayuda, Henley no tuvo más opción que rendirse, sellando una victoria inesperada pero contundente para WrenQCC.

► ¿Qué pasará ahora?

El triunfo coloca a WrenQCC en una posición privilegiada dentro de la división femenil por parejas, mientras que Fatal Influence deberá replantear su estrategia tras dejar escapar un combate que dominaron durante largos momentos.