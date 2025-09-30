WRD: Psycho Clown llega desde WWE por primera vez a República Dominicana este Sábado

Por Drago José
La empresa Wrestling RD presenta el evento Terror Extremo éste Sábado 4 de Octubre 2025 en la Gran Arena del Cibao en Santiago República Dominicana desde las 4:00 de la tarde.
En la lucha estelar y directamente desde WWE y Triple AAA de México llega por primera vez a la tierra del Perico Ripiao, Psycho Clown para enfrentarse a Jontiel por el Campeonato de la RD
Por el Campeonato de WOWT
El Cuervo de Puerto Rico reta a Ultro
Encuentro para sacar al primer retador por el Campeonato de WOWT
El sazón del Caribe, Ares Pérez v.s. Dkannoh v.s. Haces
Mano a Mano
Xpectro se mide a El Guardián
Reto Especial
El Monje se enfrenta a Rasputin
Por el Campeonato de WIN
Adrian Santos defiende ante Joey Conway
En un Shadow Jurassic Juggernaut Contract Match
Kobe La Máscara se enfrenta a Jhonny Santos
Super Fan $3,080 pesos, Ringside $1,650 pesos, VIP $1,100 pesos y Gradas a $660 pesos
Los boletos los puedes comprar a traves de todotickets.do y Plaza Lama
Para más información llama al 809 – 835 – 4026