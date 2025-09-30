WRD: Psycho Clown llega desde WWE por primera vez a República Dominicana este Sábado

Por Drago José

La empresa Wrestling RD presenta el evento Terror Extremo éste Sábado 4 de Octubre 2025 en la Gran Arena del Cibao en Santiago República Dominicana desde las 4:00 de la tarde.

En la lucha estelar y directamente desde WWE y Triple AAA de México llega por primera vez a la tierra del Perico Ripiao, Psycho Clown para enfrentarse a Jontiel por el Campeonato de la RD

Por el Campeonato de WOWT

El Cuervo de Puerto Rico reta a Ultro

Encuentro para sacar al primer retador por el Campeonato de WOWT

El sazón del Caribe, Ares Pérez v.s. Dkannoh v.s. Haces

Mano a Mano

Xpectro se mide a El Guardián



Reto Especial

El Monje se enfrenta a Rasputin

Por el Campeonato de WIN

Adrian Santos defiende ante Joey Conway

En un Shadow Jurassic Juggernaut Contract Match

Kobe La Máscara se enfrenta a Jhonny Santos

Super Fan $3,080 pesos, Ringside $1,650 pesos, VIP $1,100 pesos y Gradas a $660 pesos

Los boletos los puedes comprar a traves de todotickets.do y Plaza Lama

Para más información llama al 809 – 835 – 4026